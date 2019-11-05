內地10月重卡車銷售增，建築機械股造好，推動重汽(03808)股價一度飆8.1%，高見14.16元，最新造13.86元，仍漲5.8%，成交金額1.1億元。
至於濰柴(02338)也漲1.2%；龍工(03339)升2.2%；中聯重科(01157)則升0.9%。
內地第一商用車網發布上周公布，10月重卡車市場銷售約9萬輛，增長7.7%，同比增長12.4%。首10月重卡市場累計銷量97.9萬輛，預計2019年全年銷量將超過114萬輛。
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至於濰柴(02338)也漲1.2%；龍工(03339)升2.2%；中聯重科(01157)則升0.9%。
內地第一商用車網發布上周公布，10月重卡車市場銷售約9萬輛，增長7.7%，同比增長12.4%。首10月重卡市場累計銷量97.9萬輛，預計2019年全年銷量將超過114萬輛。
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