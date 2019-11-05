港股直擊 即巿股評

美股三大指數齊破頂，中美貿易談判首階段簽署協議，似乎已無懸念，至於之後續協議，美方就話要睇中方點樣執行，即係交番個波畀中國。阿Man相信係以和為貴嘅大原則抵下，貿易戰最終都可以大和解，問題係仲要幾長時間，同埋雙方點樣完美平衡大家利益。不過能夠踏出第一步已經係天大喜訊，咁美股咁炒法，無理由中港兩地股市唔落力少少追上去。

港股噚日成功收復250日線，重返牛熊分界線之上係重大突破，今早雖然見少少回吐，但回吐壓力真係好有限，早段曾掉頭跌過83點，見過27463點半日低位之後，迅速拗腰回升，最多升148點。半日以接近高位27694點收市，升148點；國指中午報收10889點，升75點。

財新中國10月服務業PMI雖降至51.5，但仍符合市場預期，加上人民幣今早進一步做好，離岸會一度高見7.0226兌1美元，睇嚟七算魔咒有機會破解，人民幣滙價敏感股份做好。噚日阿Man話過內地航空股除咗受人仔滙價影響，油價走勢對航空股亦有一定影響力，所以都係帶住矛盾向上炒。反而呢，內房股就少咗呢個顧慮，今日內房股表現唔錯。加上多間內房企業10月份銷售情況唔錯，梗係要乘機落鑊。今日半場內房股全線走高，升幅由接近2%起標。估計喺人民幣持續走強下，內房股應該仲有得去唔會咁短癮，內房股係值得關注。

另外有消息指中證監官員表示，將盡快公布有關H股全流通工作指引，並進一步修訂QFII氶RQFII制度，以拓大境外機構投資者進入交易所債市投資渠道，並研究擴大期貨特定範圍。睇嚟呢個消息可支持全流通股炒番鑊。事關H股落實全流通，即係中資股流通市值將大幅擴容，呢個消息將帶動中港兩地股市投資氣氛，而中資券商股料可受惠。此外，以內地股市作為投資重心嘅內險股，隨住H股估值重新修復，亦有正面刺激，內險股同樣有炒作理由。

上星期阿Man提到5G概念股長炒長有，今日呢個板塊股份亦有追捧，今早喺其他平台曾推介中興通訊(00763)，股價半日升逾2%。講真美國為與中國達成貿易協議，願意放生華為，相信對其他科技及手設企業係好事。講番個市就梗係唔沽得，恒指已開始企穩250日線之上，呢個咁硬淨嘅表現，可帶領大事繼續向28000甚至28300點進發。雖然香港係客觀經濟環境下仍充滿挑戰，但有阿爺出力維穩，香港政局再難拆，社會動盪亦好，港股仍然能平行時空，隨外圍股市做好，睇番有部份示威者好希望做到攬炒，望住個樓市同埋股市呢四個幾月嘅表現，攬炒呢一招真係唔多岩用。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)