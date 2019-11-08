即巿股評 港股直擊

反修例風波爆發至今持續了5個月，訪港旅客人數暴減，本港市民消費意欲亦轉趨疲弱。除了零售首當其衝，飲食業是另一重災區，多隻上市餐飲股已發出盈利警告。香港食肆最新收益數據明顯惡化，錄得2003年沙士以來最大跌幅，惟食肆生意表現迥異，未宜全面看淡。

自6月初迄今，共18隻本港餐飲股先後發盈警，即使撇除以內地及東南亞國家為主要市場的公司，還有多達14家主力在本地開設食肆的企業「報憂」。

政府最新公布的季度食肆總收益大跌，足以反映飲食行業營運相當困難，堪與沙士時相比。統計處數據顯示，第三季食肆總收益264億元，按年急挫11.7%，幅度是2003年次季以來最大。如果扣除價格變動影響，更下瀉13.6%。

飲食業界對此不感驚訝，因港鐵(00066)個別車站近月多次停止運作，列車服務又慣常提早結束，加上不少大型商場縮短營業時間，市民外出用餐興緻銳減，導致食肆收益逐步轉差，由7月按年下挫9.2%，到8月擴闊至12.9%，9月進一步勁跌13.1%。業界人士認為，上述官方數字未必可以完全反映真實情況，因部分區域食肆生意跌幅逾30%，位處商業區的酒吧收入更下滑四成。據分析，有三成食店可能由盈轉虧。

多隻餐飲股也亮起「見紅」警號，例如經營粵菜酒家的龍皇集團(08493)預期，截至9月底止季度將現虧損(2018年同期純利約30萬元)；本港連鎖拉麵店「豚王」營運商賞之味(08096)亦估計，半年業績轉盈為虧；至於在機場開設品牌食肆和於市區經營餐廳的皇璽(08300)，今年中期虧損料擴大(去年蝕450萬元左右)。

更甚的是，部分食肆需要停止營業及關閉個別店舖，務求節流和止蝕。其中，叙福樓(01978)在10月初決定終止營運沙田「柳氏家」，以及旺角和銅鑼灣的「牛涮鍋」，原因是這些店舖都位處受社會事件打擊最嚴重地區；倩碧(08367)旗下沙田「娜多歐陸」、荃灣「泰巷」、旺角「牛布拉」與「緣蝦壹麵」共4間餐廳亦結業。

然而，按食肆類別來看，本港快餐店收益不但沒有倒退，今年第三季反而錄得2.2%增長。附【圖】所見，快餐店收益一直保持平穩，7月至9月升幅分別達1.6%、1.1%及4%，與中式餐館、非中式餐館和酒吧的同期表現大相逕庭。

快餐店主攻一般平民低檔消費，分店多數設於民生區的商場，受示威活動影響較細，而香港經濟環境欠佳下，不排除是快餐店收益逆勢增長的原因之一。

雖然兩隻大型快餐股齊發盈警，大家樂(00341)預期截至9月底止半年溢利減少約三分一，大快活(00052)估計中期利潤顯著下降，但非轉盈為虧。兩公司過去財務一向穩健，派息亦相當慷慨，股價調整至今初見喘定，可考慮趁低收集，在本月公布業績前後博反彈。

信報投資研究部

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