港股直擊 即巿股評

10月財新中國服務業PMI達標，加上人民幣持續走強，港股連升三日後，今早反覆造好，半日升近150點收市。

恒指高開53點，報27601，早段一度轉跌83點，低見27463，但財新中國服務業PMI達標，加上人民幣走強，大市止跌回升，最多升148點，高見27695，中午挨近高位收市。恒指半日收造27694，升147點或0.53%；國企指數中午收造10889，升75點或0.7%，大市成交486.5億元。

財新中國10月服務業PMI降至51.1，較上月51.3，回落0.2個百分點，但符合市場預期。

此外，人民幣今早進一步走強，離岸價一度升至7.0226兌一美元，升104點子，最新造7.0232兌一美元，升98點子。

騰訊(00700)為升市主力，撐起47點升幅，半日升1.8%；滙控(00005)走高0.4%；友邦(01299)微升0.2%；建行(00939)升0.2%；創科(00669)再創新高，中午升1.7%；舜宇(02382)升2.6%；中海油(00883)獲大和升評級及目標價，中午漲2.1%。

焦點板塊

內房股：人民幣強勢，加上多間房企10月銷售佳，內房股普漲。中海外(00688)為升幅最大藍籌，揚3.3%；潤地(01109)走高1.9%；時代中國(01233)首10個月合同銷售額升24.6%，中午漲2.4%；世房(00813)10月合約銷售額大升52.9%，中午揚4.6%；中梁(02772)10月合約銷售額約140億元人民幣，半日升2%；富力(02777)升3.1%；旭輝(00884)也升1.9%。

中資券商及內險股：A股暫錄三連升，上證逼近3000點大關，個別券商及內險股受捧。新華保險(01336)升4.2%；信証(06030)漲2.9%，上述兩股為升幅最大國指成分股；海通(06837)升2.4%；中金(03908)升0.8%；中國銀河(06881)揚5.5%；廣發(01776)漲3%；太保(02601)升1.5%；平保(02318)升0.9%；國壽(02628)漲2.2%，暫錄七連升。

防守收息股：市場風險胃納回升，資金從防守收息股撤走，中電(00002)跌1%；長建(01038)下滑0.6%；電能(00006)跌0.3%；煤氣(00003)走低0.5%：領展(00823)下滑0.9%；越秀交通(01052)跌2.3%；粵海投資(00270)跌1.2%。

焦點股份

西藏水資源(01115)：昨日暴瀉六成七後，集團公布，得悉昨日成交價下降及成交量上升，董事會確認公司運作一切正常，中午勁彈47.6%，成交有8770萬元。

東岳(00189)：半日飆8.4%，成交有8810萬元。中國證監會正在審核，就東岳建議分拆東岳有機硅於深交所獨立上市申請。