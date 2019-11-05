即巿股評 港股直擊

港股已確認擺脫弱勢，恒指如無意外將由弱勢紅燈轉為強勢綠燈，10天、20天、50天線正整齊排出「牛陣」，10天線亦將升穿正似回升的100天線，且看能否開始類似今年初的升浪模式，目標先上望7月4日高位29007，短線不宜做淡，除非恒指14天RSI升至接近80水平。

恒指要見二萬九要有以下基本面預期配合，中美貿談再有進展之外，內地GDP是一大因素，若能成功「保六」，而明年經濟數據有跡象見底回升的話，港股有藉口繼續估值修復。

「第四季恒綜強勢股組合」多得舜宇(02382)及丘鈦(01478)，年初至今組合回報最新已逾28%。我們在10月22日的「實戰班」指出有關的篩選策略及三個月更換組合股份的方法，理論上可適合全年任何時間，當日篩到多隻內房股，而以今天作最新篩選：即「過去12個月表現最好恒綜股」、周線RSI高於50，另符合分析員數目5個或以上，預測市盈率區間及息率區間不得高於中位數一個標準差。結果頭十隻分別是：聯塑(02128)、新城發展(01030)、舜宇、濰柴(02338)、融創(01918)、中升(00881)、旭輝(00884)、世茂房地產(00813)、中海宏洋(00081)及中國金茂(00817)，跟第四季組合比較，仍有聯塑、舜宇及中升，其他換來的是多隻強勢而估值未昂貴的內房股，大家不妨模擬買入此十隻股份，然後持有至明年2月5日再檢視表現。

至於昨日即市選出幾隻符合「成交比率」的「創20日新高」的較大市值股份，福耀玻璃(03606)、理文造紙(02314)、玖紙(02689)、建滔(00148)、東航(00670)今早繼續有得升，由於篩選條件是必須要10天高於20天、20天高於50天線，故有機會形成「牛陣」，合一個月或以上中線操作，反覆炒復甦概念，這就是EJFQ「精明選股」幫你快速選出值博股的好處。

羅崇博 (杜比)