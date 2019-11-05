港股直擊 即巿股評

噚日無做到任何動作，事關噚日估今日嘅牛熊證街貨圖上會有唔少熊證街貨，因為資金應該會博掉頭，但重熊證街貨嘅結果只會引嚟大市繼續向上殺街貨；那邊廂見到恒指日線圖嘅技術分析踩入嚴重超買範圍，分分鐘隨時出現鐘擺效應。呢啲咁兩難嘅情況落場其實同賭大小分別不大，不過總會有人鍾意買大細，因為噚日有唔少人問我到倒今日會開大定開細。

我答咗啲咩都唔係重點，重點係今日恒指開市彈上去27601點，升54點，9點半正式開市都未開始，27500至27599點呢層熊證已經死亡，而呢度有相當於316張期指。至依家9點59分，恒指升幅收窄，甚至倒跌逾50點，暫時低見27463點，不過呢個位有排都未到牛證第一層街貨，因為牛證第一層街貨喺26900至26999點，就算開牛熊證search engine出嚟搵今日最貼價嘅牛證，見到收回價都只係上到26983點，同現價有接500點差距，亦即係話聽日都係唔會見到有收回價喺27000點或以上嘅牛證街貨出現。

睇牛熊證街貨分布就明顯見到大市有向上行誘因，但喺走勢上其實仍然吹反調中。雖則喺日線圖上恒指今日完全處於250天線(27393點)以上水平，而10天線(26945點)作勢升穿100天線(27009點)，準備發出現「黃金交叉」；不過，今日已經係恒指第二日升穿保歷加通道頂部(27590點)，即使現時整個保歷加通道都係上行，但速度上都要追得切恒指升勢，咁先可以避免要大市下行/屈返入通道裡面；再者，下方SlowSTC(14,3)%K線同%D線齊齊上到「9」字頭，且由於SlowSTC(14,3)敏感度比較高，所以恒指目前呈高開低收，%K線已經高位跌穿%D線。仲有，14RSI依家上到68，搵返之前數據，14RSI上到接近現水平，最近一次為9月13日，當時14RSI為65.63，而恒指高位做過27366點，跟手就跌到落10月10日嘅低位25521點；再向前數就要數到今年4月9日，當時14RSI高至70.13，當時恒指高位30222點，唯期後見到恒指由5月開始一直向下跳，跳足一個月。

坦白講，見到呢個日線圖，認為「鐘擺隨時出現」呢個諗法係一啲都無錯，不過，即使技術分析係話比你知個市有幾咁高機會向下行，但牛熊證街貨圖嘅分布同佢相反嘅話，呢一點真係不容忽視，見到今日恒指呢個圖仍然都係「左右做人難」咁款，都係留返啲時間去逼同team三位product同事比返G.A.啲數我好過。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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