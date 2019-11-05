港股直擊 即巿股評

中國國家主席習近平據悉對前往美國簽署第一階段貿易協議持開放態度，美股三大指數破頂，港股昨日急升逾四百點創三個月高位，技術上仍未超買，短期料在250天線上爭持。

美國星期一是進入冬令時間後，美股的首個交易日，三大主要指數都創出紀錄新高，並連續第二日高收。道指高見27517點，收報27462點，升114點或0.42%；納指收報8433點，升46點或0.56%。標普500指數收報3078點，升0.37%。

美國商務部長羅斯對美中本月達成第一階段貿易協議表示樂觀，又指美方很快會公布獲豁免的美國企業名單，可以繼續與中國電訊設備商華為做生意，令市場對美中兩國達成貿易協議更感樂觀。此外，國家主席習近平據悉對前往美國簽署第一階段貿易協議持開放態度，均利好美股氣氛。

受中美貿易憧憬和油組傳出下月可能進一步減產的消息帶動，紐約期油和布蘭特期油均曾攀上逾一個月高位。紐約期油收市升0.6%，每桶報56.54美元；布蘭特期油升0.7%，報62.13美元。美國9月份工廠訂單跌0.6%，較預期的跌0.5%為差。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報60.3元，較本港收市高0.2元；騰訊(00700)ADR收報328.37元，高0.77元；國壽(02628)ADR收報20.66元，低0.14元。「三桶油」靠穩，中海油(00883)ADR收報12.3元，高0.04元；中石油(00857)ADR收報3.89元，高0.01元；中石化(00386)ADR收報4.58元，高0.01元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報64元，低0.2元；聯通(00762)ADR收報7.81元，低0.05元；中電信(00728)ADR收報3.35元，低0.01元。

ADR港股比例指數報27533，較周一恒指收市低3點。夜期收報27563點，跌44點。恒指昨日收市報27547，升446點或1.65%，為8月1日後最高，一舉破位重上250天線(約27390)，14天相對強弱指數(RSI)為68.3，仍未進入70之超買水平。

中國國際進口博覽會今日開幕，習近平將發表主旨演講，預計將重申開放承諾，關注演講內容及市場解讀。

焦點板塊

內房股：世茂房地產(00813)10月合約銷售額按年增長52.9%；首10個月累計合約銷售總額按年增長45%；雅居樂集團(03383)首10個月累積預售金額按年增長28.15%；中國恒大(03333)10月合約銷售額約903億元人民幣，按年增長約70.2%，按月增長約8.7%。萬科企業(02202)公布首10個月累計合同銷售金額5189.9億元人民幣，按年上升6.87%。新城發展控股(01030)首10個月累計合同銷售按年增長22.63%。