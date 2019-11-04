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香港財經
港股直擊
夜市期指收報27563點，跌44點，較昨日恒指收市27547點，高水16點，成交16045張。
夜市國指期貨收報10815點，較昨日國指收市低水2點。
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港股爆升446點 突破牛熊線
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涂謹申倡中美元首於港簽貿易協議
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兩傳媒稱記者參與抗議行動不會受處分
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