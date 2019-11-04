港股直擊 即巿股評

憧憬中美達成首階段貿易協議機會大，人民幣進一步走強，港股應聲造好，一舉升穿3月中形成的下降軌或250天牛熊線(現處27381)，恒指更連升三日，累飆879點或3.3%，成交亦擴至近900億元。

受美股上周五大升301點帶動，恒指裂口高開199點，報27299，開市已升穿降軌，隨後買盤積極掃入，推動港股突破牛熊線後，尾市愈升愈有，競價時段更進一步踢高，最終以全日最高位收市。恒指收造27547，升446點或1.65%，為8月1日後最高，國企指數報10813點，升190點或1.8%，大市全日成交額增至888.16億元。

個股上升比例62%，下跌比例為38%。

11月期指升459點或1.69%，報27607，高水60點，成交12.7萬張。

美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)對中美本月達成首階段貿易協議的前景表示樂觀，但稱後續階段協議將取決於中方的執行機制。

另外，人民幣走強，離岸價曾升192點子，高見7.0227兌一美元，最新造7.0279兌一美元，仍升139點子。

藍籌股僅兩隻下跌及瑞聲(02018)無升跌外，餘下全線造好。騰訊(00700)升1.9%；滙控(00005)走高0.8%；友邦(01299)返80元大關，全日揚3.3%；大市成交增，港交所(00388)升1.1%；建行(00939)升1.9%；創科(00669)創新高，收升1.8%；領展(00823)跌0.9%，為包尾藍籌。

焦點板塊

內地航空股：人民幣上揚，內地航空股乘勢起飛。國際線最多的國航(00753)表現最叻，全日炒高7.2%；南航(01055)收飆6.6%；東航(00670)漲4.8%；國泰(00293)升1.6%。

手遊股：內地有報告指，科幻遊戲產業上半年產值已突破110億元人民幣，推動手遊股攀升，持有遊戲公司西山居股權的金山軟件(03888)，收揚6.1%；上周掛牌的中手游(00302)，股價更一度攀至4.49元創新高，大升29%，全日仍大漲22.4%；網龍(00777)也升2%；IGG(00799)揚5%；百奧(02100)揚5.9%。

藥股：綠葉製藥(02186)生產的Rykindo，位於煙台的長效製劑生產基地，成功通過美國FDA首次PAI檢查，全日急升9.8%；石藥(01093)揚4.9%；中生製藥(01177)升3.8%，石藥與中生製藥更是升幅首兩位最大藍籌股；百濟神州(06160)獲多家大行升目標，盤中再創新高，曾見117.5元，全日飆5.8%；金斯瑞(01548)揚5.3%；藥明康德(02359)亦破頂，收揚3.7%。

物管股：多隻又創新高，包括碧桂園服務(06098)、雅生活(03319)和佳兆業美好(02168)，其中碧服和雅生活獲花旗首予「買入」，全日揚3%及飆7%；佳兆業美好彈升7.6%；至於中海物業(02669)升1%；奧園健康(03662)漲3%；鑫苑服務(01895)彈升7.9%。

焦點股份

美團(03690)：獲瑞信升目標至115元，股價再創新高，逼近紅底股行列，曾見99.25元，收市升4.9%，收98.4元，成交有27.1億元。

新東方在線(01797)：上市保薦人之一的花旗發表報告指，新東方在線大學和在線教育業務正進行調整，收入增長預計將會放緩，故將新東方在線評級從「買入」，下調兩級至「沽售」，目標價降7%至13元，股價全日逆市插8.3%，成交有2.3億元。

星島(01105)：全日大升17.4%，更錄三連升，成交有5285萬元。集團上周發通告，披露正與對公司有興趣的潛在獨立投資者進行磋商，但董事會強調，該磋商可能成事，亦可能不成事。

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