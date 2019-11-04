即巿股評 港股直擊

老實說，過完周末後，星期一通常心情麻麻，股市卻一如預期破位而上，機會處處。美國經濟不錯，雖不致於用「金髮女孩」來形容，但至少衰退機會已大大降低，股市再出現8月中孳息倒掛拖累道指單日勁插八百點的機會不大。恒指自10月11日後扭轉形勢，再配合強勢弱勢股指數利好交叉訊號、周線RRG圖及拋物線SAR指標，由約26500持好倉至今，累賺千點。

筆者上周五較今日興奮，始終當日是第一日異動，加上中手游(00302)上市翌日在盤中升穿首日高位，搶貨味濃。另外上周五我追入的建滔積層板(01888)今早亦再升4%。類似這些異動股最合短炒，方法是於「精明選股」揀「創20日新高」、「成交比率」高於0.5或1，「5天平均成交額多於1000萬元」，「股價高於10天線，10天線高於20天，20天高於50天線」，基本上有你想要的即市異動圖，再加上基本面選項，例如分析員評級佔比，大大減低誤中妖股機會。

建滔集團(00148)、南航(01055)、東航(00670)、玖紙(02689)、理文(02314)、福耀玻璃(03606)均符合上述條件，大致上都是估值偏低，近績欠佳，今年下半年以及明年有望復甦，可以望多眼。

本周留意內地情況，先有明日的進博會，習近平隨即拋出買單；周五清晨MSCI換馬公布，同日收市後恒指公司公布換馬情況；內地於周六(9日)公布CPI及PPI數據。恒指今日重上250天線，RSI未超買，先試二萬八心理關。

羅崇博 (杜比)