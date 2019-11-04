即巿股評 港股直擊

中美兩國就首階段貿易協議取得共識，上周五美股嘅標指跟納指已齊創收市新高，今日港股亦藉人民幣離岸價重返兩個月高位走高，成功收復250日線(約27381)。恒指裂口高開199點，買盤持續推高大市，不僅收復牛熊分界線，最多升398點，見27499點半日高位。中午恒指報收27448點，升347點；國指則升156點，中午報收10779點。

美國商務部長對中美今個月達成協議表示樂觀，不過後續階段協議，都要睇中方執行機制喎，不過咁，萬事起頭難，能夠簽署首階段協議點都係一個好開始，之後嘅事之後先算，咁股市當然要慶祝咗先。藍籌重磅股幾乎全面上升，一向阿Man都認為有錢途嘅友邦(01299)升2.4%，表現突出。瑞聲(02018)逆市跌0.5%，係半日表現最差藍籌。

對人民幣走勢特別敏感嘅內地航空股，借人民幣走強而向上，當中以南航(01055)半日升7.4%，東航(00670)跟國航(00753)則齊齊升逾4%。不過咁，內地航空股唔係單靠人民幣上漲一個因素就有支持，油價同經濟強弱都有影響，所以呢個板塊出咗名惡炒，值唔值得高追，真係見仁見智。反而要留意油價同樣急升，三桶油一樣落鑊，所以呢內地航空股嘅升勢其實有啲矛盾。

手遊股係另一個今日熱炒板塊，有內地報告指，科幻遊戲產業上半年產值已突破110億元人民幣，手遊股中以上星期先登陸本地魚缸嘅中手游(00302)半日升逾18%最勁，話晒新股無蟹貨阻力，自然升勢特別強勁。其他手遊股普遍亦錄得超過2%漲幅，提醒大家呢個板塊一旦內地失驚無神出乜乜物物政策限制，升勢隨即告吹，同樣係唔係長升長有板塊，兼且大部份股份上面都係蟹貨一籮籮，參與炒作都要識執生。

反而醫藥股就長炒長有，今日個市走強，一直強勢嘅板塊只會更受追捧，上周五叫大家留意嘅另類醫藥股微創醫療(00853)都叫有得升，不過今日資金都係集中炒製藥類股份多啲，微創醫療係非製藥類股，屬於較冷門嘅選擇，喺其他醫藥股氣氛恢復下，難免有啲落後。

講番個市終於收復250日線，只要企定定喺呢條線上面，基本上都唔做得淡，反而係留意有冇利好消息再刺激大市破頂向上，暫時先睇呢兩日有冇本事回補埋8月初所遺下嘅下跌裂口，先挑戰28000點，而28500-700左右有個橫行區，呢個位會係下一個阻力區。至於較具份量支持位應上移至26800點，短線好淡分界則於27300點。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)