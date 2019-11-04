重要通告 港股直擊

佳兆業集團(01638)宣布，發行2023年到期3億美元優先票據，票面息率11.95厘。

該公司已與海通國際訂立購買協議。

發售票據所得款項淨額用於為一年內到期的現有中長期債務再融資。