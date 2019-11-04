港股直擊 即巿股評

憧憬中美貿易戰緩和，人民幣離岸價創逾兩個月高位，港股今早曾升近四百點，重上250天線牛熊線(現處27381)。

受美股上周五大升301點帶動，恒指裂口高開199點，報27299，隨後買盤積極掃入，推動大市反覆向上，更重上牛熊線，最多曾升398點，高見27499，臨近午市回順，半日恒指收造27448，升347點或1.28%；國企指數中午收造10779，升156點或1.48%，大市成交475.34億元。

美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)對中美本月達成首階段貿易協議的前景表示樂觀，但稱後續階段協議將取決於中方的執行機制。

另外，人民幣今早走強，離岸價曾升191點子，高見7.0228兌一美元，最新造7.0267兌一美元，仍升152點子。

藍籌股僅四隻下跌，餘下全線造好。騰訊(00700)升1.2%；滙控(00005)走高0.6%；友邦(01299)返80元大關，半日漲2.4%；港交所(00388)升0.5%；建行(00939)升1.4%；創科(00669)創新高，中午升1.8%；瑞聲(02018)跌0.5%，為包尾藍籌。

焦點板塊

內地航空股：人民幣上揚，內地航空股乘勢起飛。南航(01055)表現最叻，中午飆7.4%；東航(00670)漲4.1%；國航(00753)漲4.3%；國泰(00293)升1.6%。

手遊股：內地有報告指，科幻遊戲產業上半年產值已突破110億元人民幣，推動手遊股今早攀升，持有遊戲公司西山居股權的金山軟件(03888)，中午升4.6%；上周掛牌的中手游(00302)，股價更一度攀至4.13元，大升18.7%，中午仍大升18.4%；網龍(00777)也升2.1%；IGG(00799)揚3.3%；博雅(00434)漲2.7%；百奧(02100)升3.9%

藥股：綠葉製藥(02186)生產的Rykindo，位於煙台的長效製劑生產基地，成功通過美國FDA首次PAI檢查，半日飆8%；石藥(01093)揚4.4%，為升幅最大藍籌股；中生製藥(01177)升3.4%；百濟神州(06160)再創新高，曾見117.5元，半日飆5.4%，上周獲獲藥廠Amgen入股；金斯瑞(01548)揚4.8%；藥明康德(02359)亦破頂，半日揚4.2%。

焦點股份

新東方在線(01797)：上市保薦人之一的花旗發表報告指，新東方在線大學和在線教育業務正進行調整，收入增長預計將會放緩，故將新東方在線評級從「買入」，下調兩級至「沽售」，目標價降7%至13元，股價半日逆市挫5.7%，成交有1.2億元。

星島(01105)：中午大升21%，暫錄三連升，成交有4210萬元。集團上周發通告，披露正與對公司有興趣的潛在獨立投資者進行磋商，但董事會強調，該磋商可能成事，亦可能不成事。

華地(01700)：集團獲控股股東兼主席陳建強持有的Octopus(China)，以要約人身份要求將該公司私有化，以及撤回股份的聯交所上市地位，每股註銷價為現金2.3元，較停牌前報1.41元，溢價約63.1%，中午股價大升50.4%。