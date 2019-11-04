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【異動股】南岸復牌飆六成 售十三第酒店共一半股權

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南岸集團(00577)復牌，曾飆59.6%，見0.15元，現升33%，成交額470萬元。

集團公布，擬以7.5億元，出售澳門十三第酒店共50%股權。

當中出售20%予主要股東德祥地產(00199)；另外20%售予一名獨立第三方；10%售予中譽(00985)。集團料獲7200萬元收益。

另外，南岸集團向德祥地產授予購股權，倘獲悉數行使，將出售十三第額外30%股權。南岸集團所持權益將降至20%，交易將涉4.5億元。

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