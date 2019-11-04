即巿股評 港股直擊

上個星期揀咗隻恒指牛(63227)，持貨一日平均賺16.2%；誓估唔到如果持貨過埋呢個weekend嘅話，賺多餐茶錢都仲得，事關恒指喺上個星期五(11月1日)收市企穩喺27100點樓上之後，今朝裂口高開，開市報27299點，升199點；依家9點51分，升幅擴大至321點，做緊27422點，一口氣殺咗三層熊證街貨，當中包括重貨區，total有相當於2616張期指。

恒指咁樣忽然彈升，位置上貼近上方熊證街貨區亦係好理所當然，熊證第一層街貨上移至27400至27499點，呢度有相當於689張期指；按依家9點57分，恒指最高做過27430點計，將呢層100點嘅街貨拆開以50點為一層嘅話，27400至27449點呢度其實已經有部份熊證街貨被殺，呢一層就有447張期指，怕且餘下落嚟嘅都可能已經四散。至於另半27450至27499點，呢層有相當於243張期指，坦白講都已經唔預仲有好多貨喺度啦。點解？如果你手持一隻熊證嘅收回價喺呢個位置嘅話，咁你會點？

睇返恒指日線圖，上星期五其實收於27000點以上水平時，講咗幾日嘅「27000點+100天線+『中長期下降軌』+0.618」，今日一舉突破；最緊要嘅話本身大家話如果見到恒指升穿100天線嘅話，咁下一個上移阻力就喺250天線。恒指今朝已經順便穿埋條250天線(27380點)，不過咁，250天線同現價距離唔遠，期望收市後恒指企得穩喺250天線之上啦。

忽然彈到咁高，下方技術指標全數發好看好訊號，敏感度高嘅SlowSTC(14,3)就自己進入咗嚴重超買區啦，至於14RSI亦上到66超買水平，但喺個市升得咁火紅火綠嘅時候嚟作反手部署嘅話，實在係有啲冒險；但升咗咁多先嚟追上去，又怕接火棒。

與其望住個市唔知點好，倒不如試下從個股埋手。望住財經台節目，右下角位置除咗有顯示指數之外，仲有異動股走勢，跟住佢啲異動股再search啲圖嚟睇，搵搵吓就搵到隻中國聯通(00762)，今朝就梗係跟市裂口高開啦，但佢高開得嚟升穿「下降通道」，兼由保歷加通道底上個星期五見「十字星」，今日就彈；下方SlowSTC(14,3)%K線同%D線喺嚴重超買位置相交，14RSI亦明顯見回升。

呢個樣真係一流，但你見到聯通呢個句都知喺輪證界屬於二線至三線嘅underlying啦，搵過係無聯通牛證；至於窩輪嘅話都有一堆Call嘅，不過就無一隻啱條款，成交活躍嘅就低槓桿、高槓桿嘅就高街貨、低街貨嘅就高引伸...都話個股唔啱我架啦！

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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