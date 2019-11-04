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富瑞對濠賭復甦看法樂觀 看好永利金沙

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富瑞發表報告指，澳門10月博彩收入按年下跌3.2%至264億澳門元，大致符合該行原先預測，主要是相信貴賓廳的持續疲弱被強勁的中場業務所抵銷。

該行指，從濠賭股第三季業績公布後之分析員會議，了解到管理層對明年展望較為樂觀，主要是貴賓廳較低之基數、中場及高端中場強勁表現，以及未受到本港社會事件所影響。

富瑞對澳門賭收及相關股份復甦維持樂觀看法，市要是預期內地經濟經濟復甦，看好永利澳門(01128)及金沙中國(01928)。

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