奧園(03883)上月銷售大升五成半，股價應聲造好，一度高見11.08元，揚3.8%，新造11元，仍漲3%，成交金額1320萬元。
集團公布，今年首十月未經審核合同銷售額累計約886.2億元人民幣，按年增長31%；單計10月份，實現未經審核合同銷售金額約100.3億元人民幣，按年增長55%。
合景泰富(01813)10月預售額101.28億元人民幣，按年增長1.24倍，股價也升2.6%，造8.26元，成交金額2416萬元。
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