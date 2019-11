即巿股評 港股直擊

中美兩國元首原計劃於11月中旬在智利聖地亞哥的亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議期間簽署首階段貿易協議。不過,智利總統皮涅拉(Sebastian Pinera)上周三發表電視講話宣布,受到近期持續的反政府示威衝突影響,決定取消APEC會議。

就在智利宣布放棄11月APEC東道第二日,美國總統特朗普上周四(10月31日)在白宮對記者說,美中貿易談判進展良好,又透露「我們先完成此事(達成協議內容)…我希望在美國簽署。是的,他(習近平)也會同意。我們正考慮艾奧瓦州…,因這對農民是有史以來最大的訂單。對我來說,艾奧瓦州是合理的。」侵侵坦言希望在艾奧瓦這個共和黨「票倉」之一的農業州份簽署協議,反映首階段協議必然涉及中國恢復向美國購買農產品問題。

侵侵當晚在Twitter表示,智利取消APEC峰會後,中美正商討另選地點簽署首階段協議,約為整個貿易協議的60%,新地點很快便公布。由習主席與特朗普總統簽署!(China and the USA are working on selecting a new site for signing of Phase One of Trade Agreement, about 60% of total deal, after APEC in Chile was canceled do to urelated circumstances. The new location will be announced soon. President Xi and President Trump will do signing!)。

儘管侵侵在Twitter沒有再提艾奧瓦州的簽協議選址,但中國商務部證實,副總理劉鶴11月1日當地時間與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)和財長努欽(Steven Mnuchin)通電話,就雙方關注的核心問題取得原則性共識,並討論後續磋商行動。相信中美不久將公布新的「習特會」選址。

港股並未受到APEC峰會取消的影響,恒指上周四在10月最後一個交易日以26906水平收市,升239點或0.89%;按月則升達814點(3.11%)。翌日,恒指再升194點或0.72%,收報27100,令11月有一個好的開始。

10月9日「搏拳實錄」提到,中美短期難以達成貿易協議已成為「最擁擠想法」(most crowded thinking),亦持續影響了恒指表現,但又同時指出「每當出現最擁擠交易,就是資產價格即將面臨調整甚至轉向的時機」。而恒指於10月10日以25521的intraday低位見底(10月最低收市則早一日創下)後逐步回升,上周五更明顯突破26700至27000點的過去6個月累積的最大型成交量密集區頂阻力。

此外,EJFQ系統反映強勢股買盤的強勢股指數,10月初仍處於11.9%的偏低水平,到10月17日升穿「久暐」了近半年的40%水平,至今都未曾失守。強勢股指數能夠企穩於40%以上,都會支持恒指短線上升。換言之,11月的港股和恒指將重新展步,老徐亦於上周五在夜期「追沽」11月27000點行使價的期權put,收取326點期權金。

老徐