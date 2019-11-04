即巿股評 港股直擊

中美兩國元首原計劃於11月中旬在智利聖地亞哥的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間簽署首階段貿易協議。不過，智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）上周三發表電視講話宣布，受到近期持續的反政府示威衝突影響，決定取消APEC會議。

就在智利宣布放棄11月APEC東道第二日，美國總統特朗普上周四（10月31日）在白宮對記者說，美中貿易談判進展良好，又透露「我們先完成此事（達成協議內容）…我希望在美國簽署。是的，他（習近平）也會同意。我們正考慮艾奧瓦州…，因這對農民是有史以來最大的訂單。對我來說，艾奧瓦州是合理的。」侵侵坦言希望在艾奧瓦這個共和黨「票倉」之一的農業州份簽署協議，反映首階段協議必然涉及中國恢復向美國購買農產品問題。

侵侵當晚在Twitter表示，智利取消APEC峰會後，中美正商討另選地點簽署首階段協議，約為整個貿易協議的60%，新地點很快便公布。由習主席與特朗普總統簽署！（China and the USA are working on selecting a new site for signing of Phase One of Trade Agreement, about 60% of total deal, after APEC in Chile was canceled do to urelated circumstances. The new location will be announced soon. President Xi and President Trump will do signing!）。

儘管侵侵在Twitter沒有再提艾奧瓦州的簽協議選址，但中國商務部證實，副總理劉鶴11月1日當地時間與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長努欽（Steven Mnuchin）通電話，就雙方關注的核心問題取得原則性共識，並討論後續磋商行動。相信中美不久將公布新的「習特會」選址。

港股並未受到APEC峰會取消的影響，恒指上周四在10月最後一個交易日以26906水平收市，升239點或0.89%；按月則升達814點（3.11%）。翌日，恒指再升194點或0.72%，收報27100，令11月有一個好的開始。

10月9日「搏拳實錄」提到，中美短期難以達成貿易協議已成為「最擁擠想法」（most crowded thinking），亦持續影響了恒指表現，但又同時指出「每當出現最擁擠交易，就是資產價格即將面臨調整甚至轉向的時機」。而恒指於10月10日以25521的intraday低位見底（10月最低收市則早一日創下）後逐步回升，上周五更明顯突破26700至27000點的過去6個月累積的最大型成交量密集區頂阻力。

此外，EJFQ系統反映強勢股買盤的強勢股指數，10月初仍處於11.9%的偏低水平，到10月17日升穿「久暐」了近半年的40%水平，至今都未曾失守。強勢股指數能夠企穩於40%以上，都會支持恒指短線上升。換言之，11月的港股和恒指將重新展步，老徐亦於上周五在夜期「追沽」11月27000點行使價的期權put，收取326點期權金。

老徐