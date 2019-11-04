港股直擊 即巿股評

上周五中美兩國表明，就首階段貿易協議已取得共識，美股創新高下，料帶動恒指短期挑戰9月中高位(27366點)，本周留意多項中港消息。

美國周五公布的10月非農業就業數據遠較市場預期強勁。美股早段便急升逾200點，隨後中美貿易談判代表再通電話，就多項問題達成原則共識，利好大市氣氛。道指收市急升301點或1.11%，報27347點，對貿易戰敏感的Caterpillar飆升4.85%，為升幅最大道指成分股；標普500指數漲0.97%，至3066點新高；納指也見8386點歷史高位，升1.13%；蘋果績後續漲2.84%。

美國10月非農業新增職位12.8萬個，高於市場預期增加8.5萬個；9月新增職位經修訂調高4.4萬，至18萬個。10月份失業率為3.6%，符合預期。

智利取消11月舉辦亞太經合組織(APEC)峰會，打亂中美兩國元首原定在峰會期間會晤的計劃，美國總統特朗普表明，中美正在挑選一個新地點簽署首階段的貿易協議，並且重申協議已覆蓋整體內容的60%。

油價由跌轉升，紐約原油期貨每桶收報56.2美元，反彈3.7%；倫敦布蘭特期油升3.5%，收報61.69美元。埃克森美孚(Exxon Mobil)上季業績較預期為佳，股價收市抽升3%。

ADR港股比例指數報27160，較上周五恒指收市高60點或0.22%。恒指上周五收報27100點，升194點或0.72%，創一個半月收市高位。

本周留意內地情況，國家主席習近平將出席11月5日(周二)在上海舉行的第二屆中國國際進口博覽會。中國是否採購更多美國產品值得關注。

國務院副總理韓正，將於本周三在北京接見特首林鄭月娥，今次是反修例風波自6月爆發以來，兩人首次公開會面，亦是四中全會日前結束後特首首次赴京，評論指中央或將傳達最新對港政策。

MSCI的半年度指數評估結果將於本港時間11月8日清晨6時正公布，11月26日收市後生效。根據此前安排，A股將迎來MSCI第三步擴容計劃，MSCI全球指數和MSCI新興市場指數納入A股權重將分別提升0.22%和1.44%。根據測算，此次擴容將帶動跟蹤資金合計約315億美元，約合2200億人民幣，這也是MSCI實施納入A股計劃以來，單次擴容帶來增量資金最大的一次。

11月9日內地將公布10月CPI和PPI通脹數據。9月CPI按年上漲3%，主要受豬肉價格急升影響。機構預計10月CPI漲幅進一步擴大至3.2%左右。9月PPI按年進一步回落0.4個百分點至-1.2%，為逾3年新低，10月數據受關注。

焦點股份

海爾電器(01169)：公布以現金總代價16.47億元，相當於每股作價1.03元，認購浩澤淨水(02014)的15.99億股新股，佔後者經擴大後股本約42.9%。每股作價較浩澤上周五收市價1.48元，折讓約30.4%。

華地國際(01700)：公布控股股東以要約人身份要求將該公司私有化，以及撤回股份的聯交所上市地位。根據計劃，每股註銷價為現金2.3元，較停牌前報1.41元，溢價約63.1%，而計劃所需金額約12.13億元。該股將於今早復牌。

合景泰富(01813)：公布10月預售額101.28億元人民幣，按年增長1.24倍。