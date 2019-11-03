即巿股評 港股直擊

九月的文章曾提及：「......零售業銷貨量下跌的其中一個原因就是外來遊客被近期本地的社會動盪引致不安而取消來港，連鎖性反應，牽連相關行業生意大減，關門結業，員工失業，百業蕭條，隨時成爲全球首先經濟衰退的地區...... 」。不幸地，被筆者言中。隨著統計處最新公布顯示，第3季本地生產總值按年呈2.9%的負增長，是自2009年環球金融海嘯以來，首次錄得按年跌幅，若按季度作比較，更已是連續兩季呈負數，由前季的負0.5%，擴大到上季的負3.2%。如財政司司長所形容，本港經濟已步入技術性衰退，而持續的暴力示威更令零售業總銷貨價值連跌8個月，9月份的數字不足300億，較去年同月下跌近20%。今年2至9月，零售業總銷貨價值蒸發差不多295億元。

事實上，「中美貿戰」對亞洲區經濟已經造成重大創傷。南韓10月份出口連跌11個月，達14.7%，為近4年最大跌幅。區內製造業收縮情況持續，並且有蔓延之勢：南韓、日本、台灣、馬來西亞及印尼製造業採購經理指數（PMI）處於50盛衰分界線之下，顯示製造業活動呈現收縮，而泰國及越南PMI分別由9月50.6及50.5，雙雙降至50。

國内方面，剛公布的10月官方製造業PMI跌至49.3，創今年2月以來最低，連續第6個月處於50擴張收縮分界線以下。但10月財新中國製造業採購經理指數卻升至51.7，創2017年2月以來最高，並連升4個月，當中新訂單指數及新出口訂單指數表現理想。新接業務總量大幅上升，增速創近7年以來最快，帶動廠商繼續擴大生產，產出整體為2016年12月以來最大增速。財新PMI表現好過官方，相信與人民銀行要求銀行向民企及中小企貸款的行政指令有關。

歐美方面，德國9月零售銷售按月上升0.1%，低於市場預期的增長0.2%，按年上升3.5%，亦低於預期。法國第3季國內生產總值初值，按季增長0.3%，增幅高過市場預期的0.2%。英國製造業活動略有改善，10月製造業採購經理指數由9月的48.3升至49.6，是4月以來最高，但仍是連續第6個月處於收縮水平。數據顯示，出口訂單創去年12月以來最快增速，但新業務繼續下跌，反映內需疲弱。美國公布第3季經濟按季初值增長1.9%，高於市場預期的1.6%，期內個人消費支出(PCE)物價指數上升1.5%，低於市場預期升2%。美國供應管理協會(ISM)10月製造業指數由9月的47.8升至48.3，仍低於預期的48.9，整體經濟數據比較參差……

聯儲局主席鮑威爾在前次會議後曾提及：「需要時採取行動維持經濟增長」。符合市場所預期，美國聯儲局10月底宣布減息0.25%，聯邦基金目標利率降到1.5%至1.75%。會後發表的言論，令市場相信聯儲局暗示減息將暫停。然而，這次減息會否是政治上為特朗普矇騙選票而作的？在同一天，眾議院議長民主黨的佩洛西正式通過啟動對特朗普「通烏門」彈劾案的公開調查，意味著民主黨早前六周的閉門聽證調查，將轉變成公開的聽證程序。整個調查程序估計將持續數月，甚至到2020年美國總統大選的白熱化階段，最終國會或將正式投票決定是否彈劾總統，從而影響特朗普的選情 --- 天下烏鴉一樣黑，政治就是這麽醜惡的！

眾所周知，特朗普無論國内或國外在政治上都樹敵無數，爲了爭取個人利益，無所不用其極。俄美在全球政治角力仍進行得如火如荼，如中東以巴局勢、伊朗沙地爭霸、俄烏邊境之爭、南美委内瑞拉之反對派崛起、鄰近地區南美智利之反政府暴動及歐洲西班牙加泰隆尼亞自治區之暴動等等，背後有否不同政治勢力在支持呢？相信具慧眼的聰敏讀者自然洞悉内裏乾坤。另外，原是10月最吸引眼睛的政治事件 --- 「英國脫歐」，在歐盟批准延至最遲明年1月31日才「脫歐」，得使英國及歐洲暫時喘一口氣。但其後的12月12日之英國大選及選舉結果，足以影響英國以至整個歐洲的經濟發展，不可掉以輕心。

綜合上述的混亂情況及不穩事態，相信特朗普爲了選票而會在「中美貿戰」談判之中營造出一些似是而非的初步「好」協議，誤導選民及投資者覺得前景比較樂觀。經濟是否就會從此向好？當然不是！以特朗普誠信破產及毫無道德的性格，獨得其利之後又單方面撕毀條約，已是司空見慣的事，讀者不可不妨。正如筆者常提及，所謂「中美貿戰」其實是美國全方位遏制中國崛起之政治戰，就像三十多年前打擊「日本經濟起飛」一樣。1980年代的日本礙於無「核武」，軍力薄弱，被迫就範而簽下「廣場條約」。如今中國國力，當然不會輕易被美國欺壓，所以在討論一系列範疇議題的過程中，仍然充滿變數，隨時出現起伏跌宕，從而影響股市及相關板塊的走勢。所以讀者在11月定要一眼關七，耳聽八方，緊貼時事，適時調整投資組合。相信國策版塊之供給側改革概念、一帶一路概念、軍事工業、人工智能、高端科技、5G網絡、内需零售及潔净能源等可跑贏大市。

黎永良