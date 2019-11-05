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中海油服(02883)為全球具規模的綜合型油田服務供應商之一，主要開發及生產海上石油及天然氣勘探。旗下四大業務包括鑽井、油田技術、船舶、物探和工程勘察服務。集團除了在內地提供海洋鑽井服務外，亦有覆蓋全球海外。

受惠於旗下各業務量的增加，截至6月底止的中期業績成功扭虧為盈，由去年同期虧損為3.75億元人民幣，至轉賺9.73億元人民幣，並達全年盈利預測約80%。集團第一季僅賺3100萬元人民幣，但第二季純利高達9.42億元人民幣，創2015年以來最好的季度表現，是整體業績觸底反彈的利好訊號。

上半年營業額增加66.7%至135.63億元人民幣，旗下四大業務的作業量均有不同程度的提升。鑽井服務收入增長49.4%至44.92億元人民幣，佔整體收入33.1%；油田技術服務收入增長94.8%至66.31億元人民幣，佔整體收入48.9%；船舶服務收入增長15.9%至14.41億元人民幣，佔整體收入10.6%；物探採集和工程勘察服務收入增長1.05倍至9.99億元人民幣，佔整體收入7.4%。

中海油服過去主要依賴於母公司中海油(00883)的開採勘探支出，而上半年中海油的資本開支增長60.5%至337億元人民幣，並表示將維持全年700至800億元人民幣的資本開支。隨著中海油業務的蓬勃發展，中海油服自然是最大的得益者，下半年業績亦可獲得肯定。

受惠行業需求回暖

另外，中海油服上半年完成海上風電項目的首次遠探測聲波作業，目前手持3個項目，其中在水深逾百米區域的海上風電項目處於起步階段。目前風電項目對公司整體收入佔比不高，集團冀未來海上風電可成為常規性業務，收入佔比目標定為5%。隨著行業需求復甦回暖，加上內地加大勘探開發力度，料進一步為中海油田帶來發展機遇，後市亦可看高一線。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期中海油服2019、2020及2021年每股盈利為0.493、0.623及0.786元人民幣，給予12個月目標價12.2港元，相當於今年預測市盈率23.2倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港) 研究部經理