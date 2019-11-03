即巿股評 港股直擊

踏入11月份，本港零售業迎來一個依然慘淡的數據，政府統計處周五公布，9月零售額按年下降18.3%，連續8個月下挫，惟跌幅顯著較市場預期的25.6%為低，對水深火熱的業界勉強算「不幸中之大幸」。政府發言人指出，由於涉及暴力的示威活動繼續使遊客卻步和本地消費減少，經濟前景欠佳亦打擊購物意欲，零售業短期內預料仍然疲弱。

10月一向是本港消費旺季，先有內地黃金周，後有西方萬聖節。然而，今年社會運動不斷，黃金周入境旅客大減；至於剛過去的萬聖節前夜，因為中環蘭桂坊一帶周四晚上約8時已經封閉，據蘭桂坊協會總監張素媚初步估計，生意額較往年少了五成，形容情況令營商環境雪上加霜。

「西方鬼節」街上各類恐怖造型，對商戶而言，都不及今年經營困難來得「驚嚇」：就在哈囉喂當天，政府公布第三季本地生產總值(GDP)預估數字，按年下挫2.9%，幅度遠超市場預期的0.3%，更是自2009年金融海嘯以來首次錄得按年跌幅。

此外，面對中美貿易談判波折重重、環球經濟放緩，持續4個多月的社會運動未見平息，香港名副其實「內憂外患」，經季節性調整後，GDP由第二季按季收縮0.5%，擴大至第三季勁跌3.2%，一連兩季出現負增長，意味本港步入技術性衰退，也屬10年首見。

經濟衰退，零售業首當其衝。事實上，大部分零售股第三季股價跌幅都達雙位數，經營快餐業務的大快活(00052)急挫17.7%，珠寶首飾界代表周大福(01929)下滑19.1%；受內地訪港遊客銳減拖累的本地化妝零售股莎莎國際(00178)，更勁瀉22.3%。

莎莎可謂香港零售業晴雨表，股價表現與零售市道息息相關。附【圖】所見，本港零售銷貨額按年變化與莎莎股價按年變幅走勢亦步亦趨。2018年2月，零售銷貨額增速率先從高位29.9%掉頭回落，其後莎莎於6月中觸及3年半頂峰5.78元便輾轉向下，展開已歷時一年多的跌勢，至今仍未結束。

根據迴歸分析(Regression Analysis)，9月本港零售額按年銳降18.3%，推算關係密切的莎莎股價該月應錄得按年跌幅約56.6%，而實際上其股價相對2018年9月已插近六成，即表示莎莎9月份表現足以反映零售數據將轉差。

莎莎股價從今年高位3.1元挫逾三成五，並呈見底反彈，10月回升8.05%，11月開局亦漲4.26%(周五收報1.96元)，是否意味本港零售業可望喘穩？觀乎9月整體訪港旅客進一步下降至310萬人次，斷崖式減少34.2%，加上示威活動沒停止跡象，零售數據「否極」情況可能尚未出現，甚且有機會惡化，「泰來」更料遙遙無期，現階段沾手零售股，最多只宜博反彈；若是長揸，由於行業見底無期，暫時未是合適時機。

信報投資研究部

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