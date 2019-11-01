港股午後曾升195點，見27102點，續創9月16日以來新高。截至下午約3時25分，恒指報27060點，升153點或0.6%，大市成交額675.86億元。
國企指數報10617點，升84點或0.8%。
A股方面，滬指收市升0.99%；深成指升1.73%。
藍籌金融股領漲，建行(00939)升0.9%；平保(02318)升1.2%；友邦(01299)升0.9%。
另外，中國太平(00966)曾升5.1%見個半月高，現升4.5%。
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港股午後曾升195點，見27102點，續創9月16日以來新高。截至下午約3時25分，恒指報27060點，升153點或0.6%，大市成交額675.86億元。
國企指數報10617點，升84點或0.8%。
A股方面，滬指收市升0.99%；深成指升1.73%。
藍籌金融股領漲，建行(00939)升0.9%；平保(02318)升1.2%；友邦(01299)升0.9%。
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