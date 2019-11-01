即巿股評 港股直擊

隔晚美股有些少腳軟，皆因市場又再擔心中美貿易談判唔係預期咁順利，更有消息指中方認為以侵侵飄忽不定嘅性格，中美雙方實在難達成長久協議，美股三大指數下跌。港股隔晚夜期同ADR本來都跟住腳仔軟，不過呢今早港股低開高走，無乜點理美股回調。

恒指低開100點，最多都係跌106點，見過半日低位26800點，其後內地公布財新PMI好過預期，大市隨即回升，最多升157點，見過半日高位27064點，成功收復二萬七關。恒指中午報收27020點，升113點；國指則報收10586點，升53點。

手機設備股呢兩日都因為蘋果公司業績報捷而做好，今日再下一城升2.3%，係最大升幅藍籌股。緊隨其後嘅並唔係同類股份瑞聲(02018)，反而係呢期因為豬肉價格持續向上，持續跑贏大市嘅萬洲(00288)，股價半日升2%。

除咗手設股有資金追捧，5G概念股繼續熱炒，工信部副部長陳肇雄昨宣布，5G商用正式啟動，年底將開通13萬個5G基站，今日整個板塊都充滿鑊氣。噚日阿Man推介咗欲破位嘅中通服(00552)，今日剛好有呢個消息配合，走勢突破半日升8.7%。而另一可留意嘅5G概念股係之前長期低迷嘅長飛光纖(06869)，股價只差一步可重返100日線(13.75)，又即管睇吓能否打破困局，扭轉長期弱勢。

至於醫藥股本來升得好地地，但噚日勁升嘅藥明生物(02269)原來炒高為配股，半日股價跌咗6.2%，拖累兩隻龍頭藍籌醫藥股回吐，可能市場擔心持續上升嘅兩股有樣學樣玩批股。不過又唔係整個板塊全部插水，威高(01066)再創新高，半日升2.3%；春立醫療器械(01858)亦未完成其尋頂之旅。

留意微創醫療

今日不妨留意較為另類嘅醫藥股微創醫療(00853)，微創醫療係非製藥股，公司主要喺中國經營醫療器械供應服務，包括設備研發、工具生產及高端技術製造多項專業醫療相關產品。雖然睇落PE唔平，不過公司係心律管理醫學龍頭企業之一，旗下心脈醫療科技已成功分拆喺上海科創板上市，上市以嚟表現唔錯，加上分拆完成後，微創自己又多一筆進賬，財務狀況改善有助業務發展，畀多些少溢價都值得。股價喺9月初見過8.5元之後回落至7元水平有支持，再起步回升至8元水平企穩，大有條件再展新升浪，今次目標當然係要衝破9月8.5元附力，有冇本事重上去年11.4歷史高位，就要睇埋整體市況就唔就。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)