即巿股評 港股直擊

讀者李先生問:「全球經濟不明朗，加上社會運動持續。本人希望撈底，為期五至十年，每月供五千至一萬。收取股息加資產增值。現時地產股息率普遍達四至五厘。本人屬意新世界(00017)或長實(01113)兩隻，有其他更好選擇嗎？」

沈振盈 訊滙證券行政總裁

「要收息不一定要選擇地產股，未來十年如果以地產股作月供目標，輸的機會很大。其實新世界及長實已是地產股當中最佳之選，前者折讓大且有重新開幕的維港文化匯(Victoria Dockside‎)帶動收入，後者已開始轉型不再單統從事地產，而是開始投資在公用事業或有穩定利息收入的項目之上。不過，我看淡未來十年地產股前景，如果是以收息為目的，我的心水是長江基建(01038)或長和(00001)。現在是歐洲經濟最壞時間，故長和現價偏低且相對落後大市。不過，該股業務相對受經濟影響較低，加上歐元滙價接近多年低位，因此現在開始月供長和，時間上應是最好選擇。」

梁健雄 香港財務策劃人員總工會副理事長（專欄《炒股讀心》作者）

「香港政府於現時政治環境下仍表示「明日大嶼」計劃絕不輕易放棄，作為弱勢政府仍敢拋出此言，明顯對往後增加土地及建屋量決心之大，亦證明政府把住屋定性為社會動亂其中之一的重要問題。讀者心儀兩隻股票皆為傳統經濟地產股，筆者未看到該兩大家族能與香港政府背後的北京中央作出對抗，隨著土地的增加與建房量的上升預期下，本港地產商昔日售樓狂賺大錢的日子已一去不復返，換來的業績增長動力應該要靠本港以外業務來支撐，若要二選一會選新世界，因該股於內地投放力度較見長實積極，未來五至十年預期全球經濟引擎在亞洲，而亞洲核心動力繫於中國。

若論收息可選內銀更見吸引，且百業之母加上有中央政策之護航，另一可考慮加入新經濟類股票，如騰訊(00700)或日後來港作第二上市地的阿里巴巴，早於五年前曾想過會用電子錢包嗎？五或十年後無人知世界如何，但過去傳統舊經濟股早就已明顯跑輸了。」

尹德政 信報分析員

「自金融海嘯後，市況變化迅速，不宜長期死守某隻股票，因行業以至個股面對風險大，建議每年重新檢視會較為划算。至於地產股，中期表現應該不俗，首先自政治事件影響，股價大幅回落，估值變得低殘，其次股息率也比十年美債孳息率高，加上政府放寬樓按，本地樓市有望再度興旺，除了新世界及長實外，還可考慮港鐵(00066)、太古地產(01972)和新地(00016)作中線部署。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。