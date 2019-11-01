港股直擊 即巿股評

市場憂中美貿談生變，加上芝加哥採購經理指數差過預期，隔晚美股急吐。不過內地經濟數據勝預期，帶動中港股市造好。

恒指低開100點，甫開曾跌106點，見26800點暫時低，之後財新內地10月製造業PMI出爐，表現勝預期，推動港股拗腰，倒升最多157點，見27064點，創9月16日以來新高。恒指中午收報27020點，升113點或0.4%，大市成交額434.94億元。

國企指數中午收報10586點，升53點或0.5%。

A股亦低開高走，滬指半日升0.73%；深成指升1.39%。

財新/Markit聯合公布，經季節性調整的10月中國製造業PMI升至51.7，為2017年2月以來的最高，較9月升0.3個百分點，連升4個月，並高於市場預期的51。

藍籌方面，騰訊(00700)升0.2%；萬洲(00288)升2.2%。美國及香港減息，收息藍籌有支持，煤氣(00003)升1.7%；中電(00002)升1.3%；港鐵(00066)升1.1%。相反，神華(010878)跌1.8%；中石油(00857)再跌1.3%。

焦點板塊

手機及5G設備股：工信部副部長陳肇雄昨宣布，5G商用正式啟動，年底將開通13萬個5G基站，5G股續見追捧，京信通信(02342)升5.5%；中通服(00552)飆8.7%；長飛(06869)升8.3%；中興(00763)升2.7%；摩比(00947)漲2.3%；鐵塔(00788)升1.7%。手機股舜宇(02382)創逾一年高，半日升2.3%。

醫藥股：百濟神州(06160)獲美國安進藥廠(Amgen)以每股13.45美元買入2.03億股，總額約27億美元，佔擴大後股本約兩成，股價飆29.5%；威高(01066)續創新高，半日升2.3%；春立醫療器械(01858)尋頂，半日升1.9%；麗珠醫藥(01513)升6.3%。相反，藥明生物(02269)折讓配股，股價挫6.2%，半日成交52.04億元居首；上月表現最好藍籌石藥(01093)吐1.4%。

焦點股份

中手游(00302)：上市翌日熱炒，曾飆升17.3%，報3.39元創新高，半日升12.8%，成交額4.95億元。

必瘦站(01830)：半日飆19.7%。集團發盈喜，料截至9月底止六個月營運利潤將較去年同期顯著增加。

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