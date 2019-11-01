即巿股評 港股直擊

噚日揀咗隻恒指牛(63227)出嚟，喺恒指5分鐘圖上見到由下晝2點5分至3點，SlowSTC(14,3)落到嚴重超賣水平，呢段時間(63227)高低位做過$0.058/$0.053，平均買入價就係$0.0555，既然預咗持貨過夜，注碼上就要小心控制。

今朝起身睇新聞，見到噚晚美股三條指數都係下行，而日經亦跌過百點，心諗隻(63227)都可能凍過水；但係擔心都無用，市都未開乜都無得做。如常落街等巴士返工，但今日唔知做乜遲咗成20分鐘先有一班車，仲要企；不過企位隔離有個男士抱住一個仲未識講嘢嘅BB，坐咗喺呢位男士(應該係爸爸啦)嘅大脾，BB嗰兩碌米芝蓮大脾同節瓜手，唔知點解見到都覺得心情愉快。到做完U盤之後，恒指開報跌100點，做26806點；但到正式開市之後，恒指逐步收回失地，至依家10點18分，恒指倒升43點，做緊26950，5分鐘圖上SlowSTC(14,3)上到超買水平，可以準備收割。

睇返恒指日線圖，其實目前恒指仲未擺脫10天線(26776點)同100天線(27003點)呢個位窄位；就算轉用保歷加通道嘅話，現水平處於保歷加上升通道嘅中間位置，亦搵唔到啲乜出嚟。而阻力位嚟講，仍然都係「27000點+100天線+『中長期下降軌』+0.618」。

轉睇恒指牛熊證街貨圖，上方熊證最貼價為27000至27099點，呢度有相當於591張期指，而重貨區位置無變，仍然都係27100至27199點，但貨量就多咗，至1141張期指。下方牛證就有一層新增街貨層，就係26700至26799點，貨量唔多，就只有68張期指啫；再向下望落去，都真係唔見有重貨位，講緊要數番落去25200至26299點，但講緊只有相當於629張期指，咁可想而知有幾多近牛啦。

依家10點29分，恒指現價做緊27006點，升100點；5分鐘圖上見SlowSTC(14,3)喺頭見10點5分至今都處於嚴重超買水平，(63227)呢段時間高低位做過$0.069/$0.06，平均賣出買就係$0.0645，對比平均買入價，即平均賺幅為16.2%，已經報埋上次博牛證闖27000點個仇之餘，仲有多餐茶錢過weekend。

忽然收到通知下晝有會要開，所以今日【輪證下半Part】要暫一日，反正都食咗餬，都係Happy Friday啦！

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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