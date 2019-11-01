昨日炒高的中國忠旺(01333)急吐，曾挫5.8%，見3.07元為10月10日以來新低，現跌4.6%，成交額694萬元。
集團公布，截至9月底止，9個月利潤22.2億元(人民幣‧下同)，按年減少11.51%。
期內，收益186.5億元，按年上升14.02%；其中，工業鋁擠壓板塊銷售額54億元，上升31.3%；鋁壓延業務銷售額50.6億元，上升1.06倍。
海外銷售收益19.9億元，佔總收益10.7%。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
昨日炒高的中國忠旺(01333)急吐，曾挫5.8%，見3.07元為10月10日以來新低，現跌4.6%，成交額694萬元。
集團公布，截至9月底止，9個月利潤22.2億元(人民幣‧下同)，按年減少11.51%。
期內，收益186.5億元，按年上升14.02%；其中，工業鋁擠壓板塊銷售額54億元，上升31.3%；鋁壓延業務銷售額50.6億元，上升1.06倍。
海外銷售收益19.9億元，佔總收益10.7%。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|美官員警告華為中興威脅美經濟及國安
|上一篇：
|劉曉明:外部勢力干涉港事務恐粉身碎骨