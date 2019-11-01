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【異動股】忠旺績後挫近6% 完全蒸發昨升幅

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昨日炒高的中國忠旺(01333)急吐，曾挫5.8%，見3.07元為10月10日以來新低，現跌4.6%，成交額694萬元。

集團公布，截至9月底止，9個月利潤22.2億元(人民幣‧下同)，按年減少11.51%。

期內，收益186.5億元，按年上升14.02%；其中，工業鋁擠壓板塊銷售額54億元，上升31.3%；鋁壓延業務銷售額50.6億元，上升1.06倍。

海外銷售收益19.9億元，佔總收益10.7%。

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