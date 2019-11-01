即巿股評 港股直擊 香港財經

恒指於本周四期指結算翌日衝高239點或0.9%，收報26906點，扭轉連跌兩日的劣勢，理由是美國聯儲局再一次減息四分一厘。然而於周四收市後，利淡消息陸續出現，先是香港政府公布，根據預先估計數字，第三季本地生產總值(GDP)按年實質收縮2.9%，是自2009年「環球經濟大衰退」以來首次錄得季度按年跌幅，與今年第一季及第二季按年增長0.6%及0.4%大相逕庭。

其次，金管局公布負資產住宅按揭貸款宗數，由今年第二季末的一宗，增加至第三季末的53宗，涉及金額亦由第二季末的300萬元，增加至第三季末的3.3億元；至於第三個利淡消息則來自外圍，早前中美兩國已表明相當接近達成首階段貿易停火協議，但彭博突然引述中方消息人士指出，未必能夠達成首階段協議。在利淡消息湧現下，恒指夜期於昨晚一度下挫超過200點，並失守26800點大關。

5G股保持強勢

正如筆者上周所言，港股需要在26500點水平進行整固，過去一周仍然離不開這個範圍；另外一點，筆者上周亦已特別提到，在四隻重磅指數成分股滙控(00005)、騰訊(00700)、中移動(00941)及友邦(01299)，以滙控已升抵今年1月至3月介乎61元至63元之橫行區為由已再無能力破關，結果滙控於過去一周最高升至62.3元後便以一支大陰燭向下，一舉插穿10天、20天、100天及250天線。

事實上，現時除了滙控外，騰訊及中移動走勢亦明顯轉差，相信友邦單天保至尊，亦難擋指數繼續回調，意味在基本因素及技術分析配合下，恒指需要如筆者過去一周所言，繼續在26500點水平捱價好一陣子。過去兩周推介過神華(01088)及華能國電(00902)，前者已走出陰霾，過去三日亦曾上試16元關口，相信在技術持續改善的情況下，後市仍有力挑戰16.5元。

至於華能國電明顯走得較慢，一直於3.65元至3.75元這十個價位上落，基於目前華能國電已企穩10天及20天線，相信經過一輪整固後可重拾升勢，投資者須多加耐性，畢竟其業績已走出谷底，估值低企派息穩定，防守性十足。目前市場較為當炒的板塊首選5G概念股，主要銷售智能終端產品、軟件開發、系統維護及系統集成的艾伯科技(2708)，早前公告與聯通(00762)聯手開拓5G商機後，股價如入無人之境。

錯過了艾伯科技亦不等如錯過了5G浪潮，細價股匯聚科技(01729)及鴻騰(06088)各具特色，惟前者向來成交疏落，等運到未知等到何時，鴻騰則暫時在區間中上落，要數股價開始突破的股份，可由老牌電訊股中通服(00552)入手。截至今年6月底止半年，中通服收入按年增長10.4%至560.5億元人民幣，純利增長7.3%至17.1億元人民幣，每股盈利0.247元人民幣，折合約0.274港元。

估值不高息率吸引

以中通服昨日收報4.85元計，現價相對今年預測市盈率(P/E)約8.9倍，估值不高；此外，集團多年來有穩定派息紀錄，息率約3.7厘，亦算吸引。中通服三大業務包括電訊基建、流程外判及應用與內容，三者分佔今年上半年總收入55%、32.3%及12.7%。集團近年重新定位為「新一代綜合智慧服務商」，軟件服務能力持續提高，帶動應用、內容及其他服務中的主要業務收入按年增長達25.8%，增幅高於全國軟件業務收入增長水平。

技術上，中通服從今年2月18日高位8.33元跌至9月3日低位4.31元，跌幅高達48.3%。中通服其後於4.3元至4.5元水平營造圓底走勢，現時已企穩於10天、20天及50天線，反映中通服股價經已見底。投資者可於現水平分段吸納，中線有望回試5.5元，潛在升幅約13%。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產