港股直擊 即巿股評

隔晚美股10月最後一個交易日回吐，港股昨反彈逾200點後，今早勢低開。

美中何時簽訂貿易協議前景未明，道指曾挫268點，低位見26918點，尾段跌勢收窄，收市跌140點或0.52%，報27046點；標普500指數亦回吐0.30%，收報3037點；納指跌0.14%，收報8292點。

美國總統特朗普在Twitter發文，指智利亞太經合組織(APEC)峰會因無關因素而被取消後，中美兩國正在努力選擇一個新地點，以簽署第一階段貿易協議，該協議約覆蓋60%的中美貿易，他與中國國家主席習近平將簽署首階段協議。

美國白宮發言人Hogan Gidley接受霍士商業台採訪時，引述白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)稱，中美會談進展非常順利，並指總統特朗普希望兩國談判取得成功。

數據方面，勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數按周增加5000人，報21.8萬人，稍高於預期。商務部公布，9月個人消費開支按月增0.2%，與8月經修正後的0.2%增幅相同；9月個人收入則按月升0.3%，低於8月修正後的0.5%增幅，兩者均符預期。9月個人消費支出(PCE)物價指數按月無變動，按年則上升1.3%，為2016年來最慢增速；同期的核心PCE物價指數亦按月持平，按年升1.7%，低於聯儲局2%的通脹目標。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市全線下跌，滙控(00005)ADR折合港元計收報59.23元，較本港收市低0.27元；騰訊(00700)ADR收報317.39元，低3.41元；國壽(02628)ADR收報20.11元，低0.29元；中海油(00883)ADR收報11.64元，低0.12元；中石油(00857)ADR收報3.78元，低0.07元；中石化(00386)ADR收報4.43元，低0.07元；中移動(00941)ADR收報63.29元，低0.51元；聯通(00762)ADR收報7.64元，低0.13元；中電信(00728)ADR收報3.32元，低0.02元。

ADR港股比例指數報26699點，較港昨日收市低水207點。夜市期指收報26683點，跌301點，較昨日恒指收市低水224點。恒指昨收報26906點，升239點或0.9%。恒指10月升814點或3.1%；連升兩個月累彈1811點或4.6%。

政府昨公布，根據預先估計數字，第三季本地生產總值(GDP)按年下跌2.9%，跌幅遠大於市場預期的0.3%，自金融海嘯以來，首次錄得季度按年跌幅。經季節性調整後，繼第二季GDP按季收縮0.5%後，第三季比第二季大幅下跌3.2%，連續兩季出現按季負增長，顯示經濟已步入技術性衰退，亦是10年來首見。

另外，滙豐昨日把最優惠利率(P)下調0.125厘，至5厘，為2008年11月以來首次減P息，出乎市場意料，多家港銀跟隨。

焦點股份

中國建材(03323)：首9個月淨利潤104.28億元人民幣，按年上升36.14%。

三生製藥(01530)：非全資附屬公司公布，上海證券交易所正式接受旗下間接非全資附屬三生國健的分拆申請，在科創板上市。

百濟神州(06160)：美國安進藥廠(Amgen)公布，斥資現金27億美元(210.6億港元)，購入百濟神州(BeiGene)20.5%股權。

藥明生物(02269)：以每股85元向最少6名獨立投資者配售4650萬股，佔擴大後已發行股本約3.6%，較昨日收市折讓8.11%，集資淨額約39.29億元。另外，控股股東Biologics Holdings按每股85港元的價格向獨立第三方配售其持有的4650萬股。

雅各臣科研製藥(02633)：附屬與建豐胃仙-U訂立合資公司協議，成立一間合資公司，將分銷及銷售部分建豐胃仙-U的產品，包括備受認可的腸胃藥「胃仙-U」和暢銷鼻用噴霧品牌「呼佳噴霧劑」等，並擴大銷售至亞太區內的新市場。

必瘦站(01830)：發盈喜，料截至九月底止六個月營運利潤將較去年同期顯著增加。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。