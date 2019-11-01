即巿股評 港股直擊

生物科技新股成為近期港股市場一大焦點，繼研發癌症、肝炎和衰老疾病新型療法公司亞盛醫藥－B (06855) 上市，以及於11月1日中午截止認購專注抗腫瘤全產業鏈的東曜藥業—B (01875) 後，都是內地企業；而於10月31日才開始招股的，則是香港生物科技第一股中國抗體(03681)。此股可用未上市先哄動來形容，除了成功引入千億市值的雲南白藥 (深交所代號000538) 作為基石投資者，認購金額達5000萬美元 (折合約3.9億港元) 外，其創辦人梁瑞安更是香港土生土長的生物醫藥界標誌性人物。

創辦人業界研究富經驗

梁瑞安在學術上不但擁有博士資格，在分子免疫學及單克隆抗體開發領域上亦擁有豐富經驗，且是全球首名引入、發展及實現功能性人源化概念的科學家。他在CD22靶點方面擁有超過25年研究經驗，是首位成功發展人源化CD22單克隆抗體的科學家，對集團未來拓展以CD22單克隆抗體為基礎的創新免疫性疾病藥物及療法起著關鍵作用。集團定位為大中華地區少數具備全面能力的生物製藥公司之一，已建立具有產業鏈佈局的平台，標準化及系統地監控研發、臨床試驗及製造過程。

龐大需求千億市場空間

截至今年10月22日，集團是全球少數成功開發針對CD22的治療型裸單克隆抗體的生物製藥公司之一，並為當中唯一一家來自大中華地區的企業。而現時主打研發藥物SM03，是集團在開發免疫性疾病革新療法方面取得卓越成就的證明，屬於First-in-target (同類靶點首創) 藥物，具有全球專利。SM03是B細胞限制性抗原CD22特有的一種特異單克隆抗體，專為治療類風濕關節炎 (RA)、系統性紅斑狼瘡 (SLE) 及乾燥綜合症 (SS) 等其他免疫性疾病而開發。迄今SM03是全球首款及唯一一款用於治療類風濕關節炎的臨床階段抗CD22單克隆抗體藥物，既已在SM03取得知識產權保護，亦能夠通過研發工作制定QC專項標準，包含市場上未有提供的CD22專有靶點細胞系列，大大提高了以提高潛在競爭對手的准入門檻。根據招股書上弗若斯特沙利文的資料，2018年中國有590萬人被診斷患有類風濕關節炎，預期到2023年患者人數將達到610萬人，對應2030年的內地市場份額達到人民幣833億元，連同其他免疫疾病市場，保守估計達千億人民幣以上，而全球市場更達6000億。龐大的病患人群及千億內地市場空間，勢必造就同類靶點首創、安全性更高、作為現有常規化學/生物製劑的替代品的SM03可快速搶佔市場分額。

定價可望偏低有利進場

今次招股規模約1.82億股，於2.00億股之下反映規模不算大，扣除兩名基石投資者預期獲發介乎約4901萬至6192萬股後，招股規模街貨量約1.33億至1.20億股。招股價則為7.60至9.60元，考慮到截至10月31日多達15隻股份在招股，並不排除於10月31日至11月5日招股期間，仍有新競爭對手出現進行招股，認為管理層於上市價定位也較審慎，認購者可望在中間價或以下獲發股份，製造有利的進場條件。初步目標價為上市價高30%至40%；買入價下跌30%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，存在打亂有心人部署的可能，遇上股價下挫時不進行維穩，所以投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦(聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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