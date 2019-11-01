即巿股評 港股直擊

隨著近日市場氣份轉佳，新股市場又再熱鬧起來，不少新股即使上市後未見急升，其後也受到投資者追捧，股價在上市後才逐漸發力向上，中手遊(00302)便屬這類例子。

而事實上，中手遊的經營前景確實能令投資者有所期待，目前中手游已是內地IP遊戲的最大獨立手遊發行商，手遊有多賺錢? 筆者認識的朋友，若沉迷一個手遊，「課金」(即付錢買這遊戲的各類項目提升遊戲中的人物技能等)大約是五至十萬港元，這個金額也只屬「小課」，而內地玩手遊的，課金金額是香港的數倍以上，可以想像得到，一個受歡迎的手遊有多賺錢，據統計，去年中國網絡遊戲市場的規模便達2310億元(人民幣、下同)，預計到2021年更會達到3217億元。

中手遊至今已推出97款手遊，11款擁有超過三年的生命周期，收入絕非只依賴任何單一遊戲。去年該公司整體收入便增加近六成至15.96億元，可見手遊行業的利潤非常驚人。

此股昨日首掛牌，今日首掛，收報2.89元，較招股價2.83元高出2.1%；成交約4.24億股，涉資12.74億元。以一手2000股計算，不考慮交易費用，每手帳面目前僅賺120元，但預期只要大市氣份配合，此股有股價仍有力再上，建議可候2.83元買入，目標3.28元，跌穿2.72元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益