即巿股評 港股直擊

今天恒指曽重上27000點樓上但最終得而復失，市場重回注視中美貿易談判或出現變數，談判未如早前一般樂觀，今天現貨升但收市後夜期跌，看來27000點關口仍需等待市場有進一步利好消息才可失而復得。

石藥近期消息多多

石藥集團(01093)自願性公告新藥物得到美國FDA臨床試驗批准，及新開發的「布洛芬顆粉」獲中國藥品監管理局一致性評價，石藥近幾日已消息多多，股價亦已連升六個交易日，期中北水強吸淨流入無手軟下股價創出52周新高。新藥品研發成功通過臨床後推出市場，確實往往可為公司帶來可觀利潤，股價受消息推升相當合理，加上藥品股類特性是較少受週期性經濟影響，於現時環境容易吸引避險資金流入，同時亦特別較受長線投資者鍾情。

首三季業績強勁

石藥股價由本年8月中開始上升，至今短短不足三個月已累積升幅超過六成，今天交易時段高位曾開始吸引少數獲利盤計數離場，惟收市仍報20.15元升0.17元(+0.9%)，今天總成交量亦少於昨天，有心入貨可待現時中美貿易或出現變數，加上減息以經如期落實、若明天有機會在㚒好倉的情況出現，不排除石藥獲利盤會有較多湧現，若該股回吐落18.5元至19元之間可考慮博入，大市暫於27000點前仍受制下，市場仍然以炒股唔炒市逐隻個股炒，石藥首三季業績強勁，加上好消息多多，有機會上望21.5元高位。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。