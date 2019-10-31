即巿股評 港股直擊

又到冬季，燃氣需求高峰。

三大中下游城鄉分銷商新奧(02688)、中國燃氣(00384)和潤燃(01193)已輪流破位。根據EJFQ FA+，中國燃氣預測市盈較中位數高0.3個標準差、潤燃高2.8個標準差；僅新奧低中位數0.4個標準差，估值相對合理。

板塊今日催化劑主要有發改委公布首三季天然氣表觀消費量按年成長10.3%。

市場「搵理由」時經常睇漏眼。今個冬季起燃氣股除供需失衡情況外，也要關注俄羅斯因素。

俄羅斯因素

中俄早於2014年簽署30年天然氣供應協議，當時合約估值4000億美元，當中東線天然氣管道工程單是中方境內管道已長3371公里，最遠去到上海，完成後每年可進口天然氣380億立方米。

今年7月下旬中俄邊境管道已成功對接，而俄方境內管道「西伯利亞力量」最新已完成全線注氣工作，計劃12月1日開始對中國供氣。至於中方，北段管道「黑河—長嶺段」亦已完成，12月可以接收到俄方供氣。

目標計劃第一年引進50億立方米俄羅斯天然氣，黑龍江、吉林、遼寧、河北、天津、北京等地將直接受惠。

至此，終要揭開本文推介目標：昆能(00135)。昆能一向在燃氣股中遭低估，無他，業務太雜，有開採、有管道、有分銷。

城市分銷上，昆能業務佔比最重是黑龍江，河北也有業務，正好是俄羅斯供氣首階段區域。更重要是，出資與俄方簽協議的是中石油(00857)，這年頭最緊要「有父幹」。

管道資產成亮點

提到「父幹」中石油，就講到昆能另一重點：管道資產。國家管網公司(即天然氣版鐵塔)如箭在弦，截至去年底，三桶油共持有油氣主幹管道9.6萬公里，中石油獨佔63%、中石化佔31%，而中海油佔6%，中石油基本上可取主導權，故整合昆能管道資產乃時間問題。

昆能本身管道資產優質，幹、支線管道共有8400公里，當中更手持北京輸氣要道「陝京管道」。配合現時國家提升央企資產回報的大勢，無論任何方式整合，對股東及股價利大於弊。

現時預測市盈率剛好處中位數，估值不貴亦不便宜，睇10天線吸，半成止蝕。

陳鎮強

信報分析員

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