港股直擊

據銷售文件披露，藥明生物(02269)批股，涉及7000萬股，涉資59.36億至61.46億元。

文件披露，藥明生物配售7000萬股，當中3500萬股為新股，餘下3500萬股為舊股，舊股來自大股東WuXi Biologics，每股配售價84.8元至87.8元，較今日收市價92.5元，折讓5.08%至8.32%。

該批股份合共涉及金額介乎59.36億至61.46億元。其中藥明生物配售所得資金介乎29.68億至30.73億元，將用於支持兩項新業務發展。