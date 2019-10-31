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今日 18:13 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨入增至7.6億 買美團建行

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美國上季GDP較預期佳，加上聯儲局如市場預期減息四分一厘，港股今日造好，全日升239點，成交額850.86億元。

北水流入加快，由昨日6.4億元，增至今日7.6億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

美團(03690)蟬聯北水淨入最多個股，全日有5.75億元淨買；舜宇(02382)飆7.4%，為升幅最大藍籌，全日有6687萬元淨入；中芯(00981)也有1673萬元淨買；但中興(00763)有3081萬元淨沽；騰訊(00700)及平安好醫生(01833)分別有2643萬和1896萬元淨走。

中資金融股方面，建行(00939)全日有2.53億元淨入；平保(02318)則有1.48億元淨買；太保(02601)也錄5222萬元淨入。

個別藥股亦見北水手影，藥明生物(02269)急彈逾5%，全日錄2.26億元淨買；石藥(01093)也錄2.25億元淨入；但東陽光藥(01558)卻有8221萬元淨走，為最多北水淨沽個股。

另一方面，安踏(02020)全日有8953萬元淨買，廣汽(02238)也錄8305萬元淨入；但融創(01918)也錄6115萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、美團、舜宇、安踏、太保、平保、融創、藥明、騰訊及中芯。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:石藥、藥明、舜宇、美團、騰訊、東陽光藥、廣汽、好醫生及平保。

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