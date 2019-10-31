港股直擊 即巿股評

美國第三季GDP勝預期，加上聯儲局一如市場預期減息四分一厘，推動隔晚美國標普500指數續創新高。港股連跌兩日後，在人民幣走強下顯著反彈。

恒指今早高開40點，報26708點屬全日低，開市後升幅拉闊，重上10天線(約26753點)，曾飆升341點，見27009點全日高，重上兩萬七關口，中午升281點。午後升幅曾縮至150餘點，尾市走高。恒指收報26906點，升239點或0.9%。大市今日下跌股份比例為51%，上升股比例僅49%。

總結10月，恒指升814點或3.1%；連升兩個月累彈1811點或4.6%。

國企指數報10533點，升54點或0.5%。國指兩個月累升450點或4.5%。

大市成交額850.86億元，為10月14日以來最高。

11月期指收市報26984，升353點或1.33%，高水77點。

中國10月製造業PMI回落至49.3，差過市場預期。A股反覆向下，滬指跌0.35%；深成指跌0.48%。

藍籌股方面，路透報道阿里巴巴計劃最快11月在香港上市，集資150億美元(1170億港元)，港交所(00388)升1.7%；建行(00939)首三季盈利增逾5%，股價升1.3%；騰訊(00700)升1.5%；滙控(00005)和友邦(01299)喘穩，分別升0.5%和2.3%。相反，中行(03988)第三季多賺3%，反覆跌0.3%。

焦點板塊

醫藥股：今日續領放，藥明康德(02359)上季多賺8%，股價創新高，收市飆11.9%，其A股漲停。同系藥明生物(02669)創逾一年高，收市升5.1%。另外，石藥(01093)續創逾一年高，收市升0.9%，全月累飆28%為藍籌升幅王；錦欣生殖(01951)創新高，收市升3.4%；李氏大藥廠(00950)升4%；東陽光藥(01558)創逾一年高，收市升3.9%。

消費股：多隻內需消費股突圍，安踏(02020)創新高，收市升1.6%；南旋控股(01982)飆19.6%；利郎(01234)升2.3%；寶勝國際(03813)創新高，收市升3.9%；海底撈(06862)破頂，收市升1.9%；頤海國際(01579)升2.1%；現代牧業(01117)升2.8%；旺旺(00151)創逾一年高，收市升0.9%；蒙牛(02319)升1.1%；澳優(01717)盈喜，股價升6%。另外，國際奢侈品股普拉達(01913)飆11.3%。

本地地產股：美聯儲減息四分一厘後，金管局貼現窗基本利率調低0.25厘至2厘，另外滙豐帶頭宣布下調最優惠利率八分一厘，渣打亦跟隨下調，為本港銀行自2008年11月以來首次減息。本地地產股造好，新地(00016)升2%；恒地(00012)升1.6%；華置(00127)升3.3%；新世界發展(00017)升1.4%；會德豐(00020)升1.4%。

石油相關股：中石油(00857)第三季少賺58%，股價挫4%為表現最差藍籌；中石化(00386)第三季盈利跌32%，股價跌2.2%。相反，中海油服(02883)首三季業績虧轉盈，股價升4.4%。另外，海隆(01623)升3.7%；中石化油服(01033)升1.2%。

手機股：三星及蘋果業績較市場預期佳，加上工信部副部長陳肇雄今日宣布，內地5G商用正式啟動。5G及手機股造好，舜宇(02382)飆7.4%；瑞聲(02018)升3.4%；丘鈦科技(01478)升2.4%；信利(00732)漲1%；比亞迪電子(00285)再升3.5%。另外，中興(00763)升1.6%；京信(02342)升2.3%；摩比(00947)升3.6%；鐵塔(00788)升1.8%；中通服(00552)升2.1%。

焦點股份

ASM太平洋(00522)：首三季盈利4.03億元，按年跌79.91%，股價曾插11.8%，收市跌幅縮至0.3%，成交額4.29億元。

新股：「凍資王」中手游(00302)先低後高，收報2.89元，較招股價2.83元高2.1%，成交額12.74億元，不計手續費一手賺120元；雲南建投混凝土(01847)收報2.66元，較招股價跌20.8%，不計手續費一手蝕700元。

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