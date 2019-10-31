即巿股評 港股直擊

今早恒指升超過三百點時，大市竟然下跌股份數目多過上升股，再現不協調現象，始終一日未大成交突破9月13日高位27366，仍未改變4月中以來一浪低於一浪形態，勢頭能量始終未能由弱轉強，14日RSI連續多日在53至60之間上落，指數輪證難落手，中美雙方能否下月簽署首階段協議是關鍵，當然還要睇弱勢「股王」騰訊(00700)季績。

為「恒綜強勢股第四季組合」作檢討，10隻股份在10月份是7升3跌，以丘鈦科技(01478)、綠城服務(02869)及舜宇(02382)表現最好，暫時累升23.3%、14.9%及12.5%；3隻下跌股以青島啤(00168)最差，跌近4%，有點擔心。整體組合10月份約升5.5%，總值約62.1萬元，較50萬的年初本金，回報24.2%，期內恒指升4%。10隻股份要持有至年底，除非跌15%要止蝕。前三季的強勢股組合要多謝金界(03918)、重汽(03808)、中信國際電訊(01883)、聯塑(02128)、信義光能(00968)等的貢獻，不知道這種經過估值篩選的「強者愈強」投資邏輯在明年是否同樣大放異彩。

留意中通服、鄭煤機

友欄「盤房來料」推介貴精不貴多，今日揀隻中通服(00552)也甚合我意，股價一舉升離10天、20天及50天線，先買第一注博中短線轉強勢綠燈，FA+顯示多項估值區間均低於中位數，盈測走勢溫和向上，預測息率有4厘。

最近公布的季績股可留意鄭州煤礦機械(00564)，「港股通」內的AH股，主要從事煤礦機械及汽車零部件（特別是電機）製造，最新公布首三季度純利10.6億元人民幣，增長54.6%，每股收益61分，已高於去年全年水平。內地採礦設備需求強勁，主要因為過去投資不足，公司的煤機訂單額創新高，應收賬大幅改善；美中不足是汽車零部件業務受汽車行業形勢下滑影響，錄得頗大跌幅，不過分析員長期看好能夠大大慳油的48V混合動力技術，而鄭煤機有關的節能發動機已提供予戴姆勒賓士、寶馬等主流汽車廠商。

鄭煤機財政穩健，近乎淨現金狀態，預測市盈率只有5倍，低於歷史中位數，預測息率有4.5厘。另外股價較每股資產淨值折讓約四成半，亦明顯較其A股股價有明顯折讓。該股在9月12日發出勢頭能量轉強訊號，過往燈號往績卻一般，但要輸亦不多，先觀望，留意滙證稍後會否出報告，之前看好叫買，目標價5.2元，較現價3.91元有33%潛在升幅。

羅崇博 (杜比)