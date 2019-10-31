即巿股評 港股直擊 香港財經

10月轉瞬即逝，傳統上國際金融市場在10月都較為起伏不定，不過港股在本月就成功擺脫「股災月」的魔咒。雖然本月至今恒指波幅大概僅得1500點，相比起9月和8月的約1900點及2900點波幅可謂收窄不少，日均成交與9月相若，維持約750億元，卻比8月的863億減少逾一成，可見整體市場觀望氣氛仍濃厚。不過，本月至今恒指仍錄得2.2%升幅，可見港股在淡靜的市場氣氛之下沽壓並不大，反而有買盤支持將指數推高。

來到10月最後一個交易日，迎來美聯儲今年第三次減息0.25厘，將聯邦基金目標利率下調到1.5至1.75厘，而局方在議息會後之記者會上的言論偏向中性，指現時貨幣政策立場「維持恰當」，並表示當通脹急劇上升才會考慮加息，現時經濟活動較為溫和，暗示短期內不會再有減息行動。此番消息支持美股表現，加上投資者憧憬美企業績表現理想，令三大指數齊齊造好；而港股今早亦受惠減息行動而在27000樓上高開，惟始終未能企穩。

不過，同樣受市場矚目的中美貿易談判可能又有變數，事緣智利示威浪潮並未緩和，原本將在11月及12月在智利舉行的APEC會議及氣候大會告吹，為習特會再添不確定性，亦有傳中方建議改在澳門會晤並簽署中美貿易協議，不過筆者認為澳門屬中國領土，對美國而言欠缺中立性，加上鄰近的香港仍然充斥社會矛盾，對改選於澳門簽訂協議抱有保留。

對於港股後市發展的走勢，筆者依然認為中美關係是主導本港股市的一大因素，筆者亦傾向在明年1月大選之前，特朗普會施盡渾身解數，令美股表現保持強勁，並盡快與中方達成貿易協議，以爭取國民支持，所以筆者預料未來兩個月港股走勢應不會太淡，當然不排除大選之後中美雙方關係再轉緊張，畢竟特朗普「狼來了」的故事屢見不鮮，外界亦早已有心理準備。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗