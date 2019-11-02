即巿股評 港股直擊 國際財經

美國聯儲局一如所料減息0.25厘，刺激周三(30日)美股破頂，標普500指數再創新高。本港滙豐銀行更出乎意料帶頭宣布下調最優惠利率0.125厘，是11年來首次，港股顯著抽升，恒指收報26906點，上漲239點，惟始終受制27000點。

當股市一片昇平，避險資產黃金依然大幅造好，相信與市場估計低息及政經不明朗因素持續有關。

聯儲局結束一連兩日的貨幣政策會議，決定再減息，聯邦基金目標利率調低到1.5厘至1.75厘，是繼7月和9月後今年第三次減息，符合預期。值得留意的是，局方在議息聲明中刪除了「採取適當措施維持經濟擴張」字眼，主席鮑威爾更於隨後的記者會表示，委員認為貨幣政策如今正處適當位置，市場解讀為「預防性」減息暫告一段落，除非經濟出現明顯變化，否則聯儲局在12月議息時將按兵不動。

於議息結果揭盅前後，金價從每盎斯1495美元「閃跌」近1%，惟挫至1481美元便強力反彈，一個小時左右即收復失地；昨天亞洲交易時段延續強勢，重越1500美元大關。

美息將暫停下調而金價卻未見受壓，甚至再展升浪，主要是三大原因促成。

首先，聯儲局議息聲明表面上較預期透出更強烈「鷹味」，市場估計接着12月舉行的會議減息機會微，10自然反應是不利金價；然而，投資者細心分析後發覺美國短期內維持利率不變，且鮑威爾表明局方沒有考慮加息，意味低息環境將繼續，使黃金這類毫無利息收入的資產維持吸引力。

其次，美國第三季GDP增長1.9%，雖優於預測的1.7%，但貿易緊張局勢損害全球經濟，是不爭的事實。IMF早前發布的《世界經濟展望》中，下調今年全球增長預測至3%，為近10年以來最弱；對美國GDP預測亦削至2.4%，明年增速進一步降至2.1%，於經濟放緩下，美國2020年仍可能需要繼續減息，也利好金價。

第三，中美原先計劃趁11月中旬的APEC峰會期間由兩國領導人簽署首階段貿易協議，惟主辦國智利因社會動亂仍未平息，決定取消今次峰會，為「習特會」落實協議添上不明朗因素，中美貿易糾紛一旦再生變，市場避險情緒勢將升溫，支撐金價上揚。

附【圖】所見，美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示，儘管非商業投資者所持期金淨倉合約回落，但截至10月22日止仍超過29萬張，續在高位徘徊，反映炒家傾向看漲金價。同時，大行普遍沒有因近日金價回調而轉為睇淡。

技術走勢方面，金價在2011年攀抵1921.17美元後掉頭，挫至2015年的1046.44美元觸底回升，現已企穩大跌浪反彈黃金比率50%之上，目前於50天線爭持，待結束橫行整固，相信有望挑戰今年高位1557美元，以及黃金比率61.8%的阻力位1587美元。

信報投資研究部

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