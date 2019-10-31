即巿股評 港股直擊

美國聯儲局議息，一如預期減息1/4厘，而鮑爺發表講話偏鴿，再次提振美股，標普指數再創新高，三大指數向上。而港股回咗兩日之後，今日反彈，不過二萬七關暫未能企穩。恒指今早高開40點，報26708點為半日低位，其後持續向上，恒指最多升341點，見過27009點半日高位，可惜二萬七始終有阻力未能企穩，升幅略為收窄。半日恒指報收26949點，升281點；國指則升60點，報收10539點。

內地人所謂愛國用國貨，都只係口號一個，口裡說不，身體最誠實，蘋果手機喺內地銷量有上升，公司業績勝預期，蘋果股價當然炒上，而香港呢邊嘅手機設備股亦落鑊。整個板塊均見資金流入追捧，龍頭舜宇光學(02382)半日勁升8%，成為藍籌升幅冧巴溫，而瑞聲(02018)亦錄得3.9%升幅。

其他重磅籌股普遍向上，友邦(01299)一向係阿man喜愛嘅重磅藍籌之一，今日股價反彈2%，暫時仍未衝破80元阻力，能順利衝破此關，料可再展升浪。至於大笨象(00005)業績強差人意，股價跌穿60元後仍未能收復失地，不過今日公布下調最優惠利率1/8厘，呢個消息帶挈本地地主佬最好。

自政府公布新按揭措施後，陀地地主佬升咗一浸，大摩仲出晒吹水報告唱好，老實講放寬二手樓按揭成數，確係提振二手樓市場，令準買家多一個選擇，唔需要侷買新樓方能借到盡，點計條數對發展商都唔算係好事，反而引入二手樓競爭，為咗催谷新盤銷情，話唔定要減番些少嚟吸引買家。但大摩吹水報告就話新嘅房屋措施，包括加快土地收回發展都對陀地地產股係好事，皆因可以帶動整體樓市氣氛做好，咁市場就追捧呢個板塊，阿Man亦吹佢唔漲。

有外電報道阿里巴巴最快11月登陸本地魚缸，集資額約150億美元，講咗大半年嘅回歸上市計劃再有眉目，港交所(00388)梗係飲得杯落，半日股價升2%。若然阿里巴巴回歸上升不成，港交所今年或失去全球冧巴溫IPO集資額交易所地位，傳得出呢個消息，港交所回升好正常。值得留意係股價暫時似受制於100日線，即249.2元，要完全扭轉之前弱勢回勇，港交所先要重返250元樓上，否則又係有波幅，冇升幅格局。

之前阿Man喺社交平台推介過中海油服(02883)，當日股價約10元左右，集團公布首三季績虧轉盈，今日股價見52周高位，11.24元，半日升4.4%。當日所訂目標12元不變，且看呢轉升浪能否達標。噚日阿Man叫翻兜5G新力軍艾伯科技(02708)，今日5G概念股果然又落鑊，時間啱啱好，今日不妨睇埋回調咗一段時間嘅中通服(00552)，股價今日見異動，若然能重返5元樓上企穩，升勢可望持續。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)