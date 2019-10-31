港股直擊 即巿股評

美國一如預期減息四分一厘，隔晚美國標普500指數續創新高。港股連跌兩日後，今早在人民幣走強下顯著反彈。

恒指今早高開40點，報26708點屬半日低，開市後升幅拉闊，重上10天線(約26753點)，曾飆升341點，見27009點半日高，重上兩萬七關口。恒指中午收報26949點，升281點或1.1%，大市成交額434.99億元。

國企指數報10539點，升60點或0.6%。

中國10月製造業PMI回落至49.3，差過市場預期。A股半日表現反覆，滬指跌0.09%；深成指升0.02%。

藍籌股方面，路透報道阿里巴巴計劃最快11月在香港上市，集資150億美元(1170億港元)，港交所(00388)半日升2%；建行(00939)首三季盈利增逾5%，半日升1.1%；中行(03988)半日升0.3%；騰訊(00700)升1.5%；滙控(00005)和友邦(01299)喘穩，半日分別升1.1%和2.1%。

焦點板塊

手機股：三星及蘋果業績較市場預期佳，手機股齊炒上，舜宇(02382)飆8%；瑞聲(02018)升4%；丘鈦科技(01478)升5.7%；信利(00732)漲2%；高偉電子(01415)升1.6%；比亞迪電子(00285)再漲2.9%；通達(00698)升3.1%。

石油相關股：中石油(00857)第三季少賺58%，半日挫4%為表現最差藍籌；中石化(00386)第三季盈利跌32%，半日跌2.4%。相反，中海油服(02883)首三季業績虧轉盈，股價創最少52周高，半日升4.4%。另外，安東油服(03337)升1.3%。

焦點股份

ASM太平洋(00522)：首三季盈利4.03億元，按年跌79.91%，股價曾插11.8%，半日跌幅縮至1.5%，成交額3.03億元。

藥明康德(02359)：上季多賺8%，股價今早創新高，半日升11.2%，其A股漲停。

澳優(01717)：半日升8.1%，集團發盈喜，料首三季經調整權益持有人應佔利潤約6.5億至6.65億元人民幣，按年增加64.4%至68.2%。

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