港股直擊 即巿股評

眼見呢幾日個市受到「27000點+100天線+『中長期下降軌』+0.618」嘅阻力頂住下，噚日決定反手開熊，喺一個鐘頭鬆啲嘅時間內Day trade咗隻恒指熊(65299)，賺7.6%然後收工。雖然仲未補得到上一鋪牛證嘅損失，但知我者莫若讀者Kazaf So：「知你一向都唔鍾意揸過夜」。

噚日下畫財經台大佬已經同我講定話凌晨兩點會有個議息嘅Push，呢啲咁重要嘅事就更係交比港聞同事幫手啦；同時都反映出基本上市場都預咗今次係會減息，重點係嗰份會後聲明？少少啦，我覺得重點係市場點樣去解讀嗰份會後聲明。

今朝起身開電視，見到日經升過百點造好，聯儲局話「會評估合適路徑」，即暗示放慢將息步伐。恒指今朝早開市報26708點，升41點；到依家9點56分，恒指升256點，做緊26923點，10天線(26753點)失而復得。

拆開恒指5分鐘圖，見到今朝恒指先以一支「大陽燭」頂高個市之後就繼續係咁搶高，至暫時最高見過26949點，換言之，熊證第一層嘅26800至26899點街貨已經全數收回，呢度有相當於113張期指；至於再上一層嘅26900至26999點，其實呢一層見到係無街貨喺度，所以可以直接以27000至27099點呢層作為熊證最貼價層，而呢度就有相當於611張期指；再上多一層嘅話，就會係熊證重貨區27100至27199點，呢度有927張期指。

至於下方牛證，最貼價係26600至26699點，呢度有相當於82張期指；至於重貨區就係第三層，即26400至26499點，呢度有相當於803張期指。咁計嘅話貨量都唔係同熊證區差好遠，不過以依家(10點12分)恒指現價26917點計，就真係靠近熊證區多啲；但呢個鐘數都仲見到恒指升逾200點，而5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)又仍然喺嚴重超買水平，Day trade再Call就有啲難道嘅，但開Call又無理由咁早先得架；反手開淡倉？咁keep住嚴重超買位，似乎亦都未係時候。觀察吓再睇吓晏晝點先啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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