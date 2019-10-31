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今日 10:20 重要通告 港股直擊

【新股追蹤】華記環球今起招股 2424元入場

華記環球集團(02296)今日起至下周四(11月7日)招股，招股價每股0.25元至0.3元，發行5億股，其中90%國際配售，10%公開發售，集資額介乎1.25億至1.5億元。

每手8000股，入場費2424.18元。

若以招股價範圍中位數0.275元計，集資淨額約1.04億元。集資所得中，約68.3%將用作澳門裝修及建築項目撥付資金；約17.4%將用作增加員工數目；約14.3%將用作購置機器以及設備及其維修及維護。

股份預期11月21日上市。豐盛融資為獨家保薦人。

下載港交所通告原文

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