兩隻主板新股掛牌，內地IP遊戲營運商中手游(00302)開報2.81元，較招股價2.83元，低0.02元或0.7%，成交額2.98億元。
中手游公開發售部分獲超額認購542.83倍，凍結資金超過716億元，成為今年「凍資王」，認購一手中籤率15%。
雲南建投混凝土(01847)開報2.66元，較招股價3.36元，跌20.8%，成交額2810萬元。
該股公開發售部分獲超額認購17.46倍，認購一手中籤率70%。
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兩隻主板新股掛牌，內地IP遊戲營運商中手游(00302)開報2.81元，較招股價2.83元，低0.02元或0.7%，成交額2.98億元。
中手游公開發售部分獲超額認購542.83倍，凍結資金超過716億元，成為今年「凍資王」，認購一手中籤率15%。
雲南建投混凝土(01847)開報2.66元，較招股價3.36元，跌20.8%，成交額2810萬元。
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