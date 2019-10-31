瑞誠中國傳媒(01640)今日起至下周二(11月5日)招股，招股價每股1.25元至1.75元，發行1億股，其中90%國際配售，10%公開發售，集資額介乎1.25億至1.75億元。
每手2000股，入場費3535.27元。
若以招股價範圍中位數1.5元計，集資淨額約1.01億元。集資所得中，約47.7%將用作加強財務狀況；約30%將用作進一步發展數碼廣告業務；約12.3%將用作進一步發展戶外廣告業務；約10%將用作加強企劃及數據分析能力。
股份預期11月12日上市。東興證券為獨家保薦人。
瑞誠中國傳媒(01640)今日起至下周二(11月5日)招股，招股價每股1.25元至1.75元，發行1億股，其中90%國際配售，10%公開發售，集資額介乎1.25億至1.75億元。
每手2000股，入場費3535.27元。
若以招股價範圍中位數1.5元計，集資淨額約1.01億元。集資所得中，約47.7%將用作加強財務狀況；約30%將用作進一步發展數碼廣告業務；約12.3%將用作進一步發展戶外廣告業務；約10%將用作加強企劃及數據分析能力。
股份預期11月12日上市。東興證券為獨家保薦人。
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