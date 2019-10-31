港股直擊 即巿股評

美國一如預期減息，港股預託證券(ADR)預示恒指今早變動不大，市場繼續關注中美貿協以及中港經濟數據。

隔晚美股先低後高，聯儲局一如預期宣布減息四分一厘後，主席鮑威爾暗示減息周期暫時告一段落，指當通脹急劇上升時，才會考慮加息，利好股市氣氛，帶動美股尾段拉升，收市全線上升。道指收報27186點，升115點或0.43%；標普500指數連續第三日創歷史新高，收報3046點，升9點或0.33%；納指收報8303點， 升27點或0.33%。

股份方面，通用電氣因重組錄得巨額會計撇賬，第三季虧損95億美元，但期內收入好過預期，刺激股價升近12%。

蘋果公司收市後公布，第四季每股經調整盈利為3.03美元，優於分析員預測值2.99美元。消息公布後，蘋果股價在市後時段升逾2%。另外， Facebook在收市後公布第三季業績好過市場預期。

智利鑑於國內局勢不穩，宣布放棄主辦原定下月舉行的亞太經合組織領導人非正式峰會，中美兩國元首，原定希望在峰會期間簽訂首階段貿易協議文本，白宮表示，雖然亞太經合組織目前還沒有準備第二個會議地點，預料美中兩國將在相同時間框架內完成簽署。據霍士財經新聞一名記者指，中方建議改於澳門舉行簽署儀式。

美國上星期原油庫存急升，加上投資者憂慮美國可能推遲解決與中國的貿易戰，而貿易爭端已損害全球石油需求，紐約及倫敦期油齊創自10月22日以來收市新低。紐約12月期油連跌第三日，收報每桶55.06美元，跌0.86%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報59.47元，較本港收市高0.27元；騰訊(00700)ADR收報316.49元，高0.29元；國壽(02628)ADR收報19.94元，低0.11元。「三桶油」向下，中海油(00883)ADR收報11.82元，低0.06元；中石油(00857) 第三季少賺五成八，ADR收報3.86元，低0.15元；中石化(00386)ADR收報4.51元，低0.09元，公司公布第三季少賺三成二。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報63.56元，低0.24元；聯通(00762)ADR收報7.75元，低0.06元；中電信(00728)ADR收報3.36元，高0.01元。

ADR港股比例指數報26660，較周三恒指收市低6點。恒指昨日收報26667點，跌119點或0.44%，連跌兩日累挫逾兩百點。

特區政府今日公布第三季GDP預估數字，預期按年及按季均處收縮，意味經濟已步入技術性衰退。據彭博數據顯示，分析師估計本港第三季GDP按年跌0.3%，按季挫0.6%。

內地今早公布10月官方製造業採購經理指數(PMI)，市場預計PMI持平於49.8，是連續6個月處收縮水平。

焦點股份

建行(00939)：首9個月盈利2253.44億元人民幣，按年增長5.25%，每股盈利0.9元。單計第三季，盈利按年增長6.1%。

新華保險(01336)：首三季股東應佔淨利潤130.03億元人民幣，按年增長68.8%。

海通證券(06837)：首三季股東應佔淨利潤73.86億元人民幣，按年增長1.06倍。

深圳高速公路(00548)：首9個月盈利21.51億元人民幣，按年增長41.4%。

中聯重科(01157)：公布首9個月淨利潤34.8億元人民幣，按年增長1.67倍。

中鐵(00390)：首9個月盈利154.78億元人民幣，按年增長近一成九；單計第三季盈利按年上升42.1%。

中手遊(00302)：今早首掛，昨晚在暗盤交易場急升後回吐，輝立暗盤場曾高見3.5元，較招股價2.83元高24%，收報2.97元，較招股價僅高0.14元或5%。中手游獲9萬人認購，超額認購542.83倍。