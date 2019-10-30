今日 05:18
香港財經
港股直擊
夜市期指收報26678點，升47點，較昨日恒指收市26667點，高水10點，成交16732張。
夜市國指期貨收報10490點，較昨日國指收市高水11點。
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特朗普促中國購500億美元農產品 努欽稱需時達標
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