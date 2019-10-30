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【新股追蹤】飛鶴傳已獲多倍超購

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內地嬰幼兒配方奶粉公司中國飛鶴(06186)已開始招股，以每股介乎7.5元至10元，發售8.933億股，90%配售，10%公開發售，集資66.7億至89.33億元。

市場消息指出，中國飛鶴國際配售已獲多倍超額認購，投資者中有國際長線基金、中資基金也有對沖基金。

一手1000股，入場費10100.77元，預計11月13日掛牌上市。

摩根大通、招商證券和建銀國際為聯席保薦人。

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