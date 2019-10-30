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今日 18:13 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨入6.4億 掃美團石藥 沽建行

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港股連跌兩日，恒指低開19點，開市後曾倒升22點，高見26809點，但隨即升勢不保，午後最多跌183點，低見26602，更穿十天線(26746點)。恒指收報26667點，跌119點或0.44%，連跌兩日累挫223點。

北水淨流入約6.42億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水追買美團點評(03690)，今日有6億元淨入。

中資金融股方面，建行(00939)有4.04億元淨走。相反，工行(01398)淨入1.87億元；平保(02318)有3407萬元淨入。

石藥(01093)創逾一年高，有2.6億元淨入。

科技股方面，騰訊(00700)淨流出5040萬元；新東方在線(01797)創新高，不過有4900萬元淨走。相反，多隻手機股見北水流入，比亞迪電子(00285)績優，淨入1.01億元；舜宇(02382)有9325萬元淨入；瑞聲科技(02018)有1.49億元淨入。

比亞迪(01211)和廣汽(02238)績後捱沽，分別有1.1億元淨走和4560萬元淨入．

安踏(02020)有6408萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、美團、騰訊、安踏、工行、比亞迪電子、石藥、平保、舜宇及瑞聲。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 美團、石藥、比亞迪、廣汽、新東方在線、騰訊、比亞迪電子、工行、建行及平保。

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